Polski Piknik возвращается в Монреаль: праздник польской культуры в Парке Ла-Фонтен

Если вы никогда не танцевали под польского диджея с пончиком (paczki) в одной руке и копченой колбасой в другой, 7 июня у вас появится отличная возможность!

Шестой ежегодный фестиваль Polski Piknik, один из самых любимых культурных событий Монреаля, в этом году впервые пройдёт в Парке Ла-Фонтен. С 11 утра до 22:30 гостей ждёт насыщенная программа: живая музыка, традиционные народные танцы, торговые лавки с товарами местных мастеров и, конечно, изобилие польской кухни.

Что вас ждёт?

Музыка и танцы: выступления классических рок-групп, турбо-фолк, сеты диджеев, а также танцевальные коллективы, такие как White Eagle Folk Dance Academy и Tatry.

выступления классических рок-групп, турбо-фолк, сеты диджеев, а также танцевальные коллективы, такие как White Eagle Folk Dance Academy и Tatry. Специальные выступления: трибьют Queen от Johnny Zatylny и завершающий диджей-сет Lydia Képinski.

трибьют Queen от Johnny Zatylny и завершающий диджей-сет Lydia Képinski. Кулинария: традиционные польские блюда — пельмени (pierogi), барбекю-колбаски, квашеная капуста, копченое мясо и, конечно, знаменитые paczki. Для веганов тоже найдутся вкусные опции, а также польское пиво и водка.

традиционные польские блюда — пельмени (pierogi), барбекю-колбаски, квашеная капуста, копченое мясо и, конечно, знаменитые paczki. Для веганов тоже найдутся вкусные опции, а также польское пиво и водка. Известные участники: любимые монреальские бренды Aliments Felix Mish, Pyza Foods и Pâtisserie Rosemont.

Новинка этого года

Впервые будет организован уголок польского сообщества, где можно познакомиться с местными инициативами, а также принять участие в семейных и культурных мероприятиях.

Слова организаторов

«Мы рады вновь провести фестиваль Polski Piknik и показать богатое разнообразие польской культуры и талантливых артистов нашего сообщества, исполняющих музыку в разных жанрах и на разных языках», — отметил президент фестиваля Алекс Магдзински. — «Для нас честь внести вклад в многообразие культурных сообществ Монреаля и собраться вместе для празднования культуры».

Вход на фестиваль свободный, и каждый найдёт здесь что-то по душе — от музыки и танцев до вкусной еды и дружеской атмосферы. Не упустите шанс окунуться в атмосферу Польши прямо в сердце Монреаля!

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