Задумывались, когда снижение ключевой ставки начнет возвращать покупателей на рынок?

Olga Ouspenski Ноя 18, 2025 Недвижимость

Последние данные Ассоциации профессиональных риелторов Квебека (APCIQ) показывают, что продажи жилой недвижимости заметно выросли по сравнению с прошлым годом.

 

Последние данные Ассоциации профессиональных риелторов Квебека (APCIQ) показывают, что продажи жилой недвижимости заметно выросли по сравнению с прошлым годом.

Если вы живете в регионе Квебека и ищете новое жильё, вы, вероятно, уже почувствовали этот избыток покупателей на рынке. Продажи в октябре выросли на 16 %, а 1031 совершённая сделка стала рекордом. Да, показатели даже превысили уровень 2020 года — самого начала пандемийного бума.

«Недавнее снижение ключевой ставки с сентября оживило спрос — теперь более подготовленный к новым возможностям, — отмечает директор аналитического отдела рынка APCIQ Шарль Бран. — Это выражается в росте уверенности домохозяйств и активности инвесторов. В результате цены продолжают расти, а сроки продаж быстро сокращаются, особенно для индивидуальных домов и небольших доходных объектов».

Напомним, что Банк Канады снизил ключевую ставку на 0,5 % с 30 июля — по 0,25 % в два этапа, 17 сентября и 29 октября.

Продажи

В октябре в Квебеке было продано 8577 единиц жилой недвижимости, что на 8 % больше, чем за тот же период 2024 года. Количество новых объявлений также увеличилось на 8 %. Однако это не значит, что предложения одинаковы во всех регионах: где‑то рынок сжался, а где‑то улучшился, что по‑разному влияет на рост цен.

Средняя цена односемейных домов выросла на 8 % и составила 453 000 $, а стоимость зданий с двух до пяти квартир взлетела на 17 % — с 579 000 $ до 680 000 $, то есть более чем на 100 000 $.

Сроки продажи заметно сократились во всех категориях:

  • односемейные дома продавались в среднем за 42 дня (на 10 дней быстрее),

  • кондоминиумы — за 48 дней (на 7 дней быстрее),

  • доходные дома — за 46 дней (на 23 дня быстрее).

Регион Квебека

Цифры здесь ещё впечатляющи: цены выросли выше среднего по провинции — на 11 % для домов и на 25 % для доходных зданий (средняя прибавка 110 000 $). Сроки продажи буквально испарились: 22 дня для дома (−10) и 20 дней для доходного здания (−30).

Трудности у кондоминиумов

Рынок перепродажи кондо остаётся сложным по всей провинции, кроме региона Квебек, где продажи выросли на 6 %, а цены — на 17 %.

В целом по провинции продажи снизились на 2 %, объявления выросли на 14 %, а цены лишь слегка прибавили — около 5 %.

Два фактора особенно влияют на этот сегмент: Закон 16 и ежемесячные сборы по управлению кондо.

«Сегмент кондоминиумов по‑прежнему сталкивается с встречным ветром из‑за значительного роста расходов на содержание, которые увеличились на 50 % за последние пять лет в регионе Монреаля, — отмечает заместитель директора и главный экономист APCIQ Камиль Лаберж. — Эти платежи учитываются при расчёте долговой нагрузки при выдаче ипотеки, что осложнило доступ к собственности для многих покупателей. В результате часть из них переключилась на небольшие доходные дома, которые кажутся более выгодной альтернативой».

Она добавляет, что новые правила Закона 16, вступившие в силу 14 августа, усилили осторожность при покупке кондо, особенно в части оценки будущих расходов на обслуживание и взносов в резервный фонд, позволяющий поддерживать здание в надлежащем состоянии.

Я являюсь лицензированным риелтором по продаже жилой и доходной недвижимости в Монреале, провинции Квебек в Канаде с 2006 года.

Работаю в одной из самых больших риелторских компаний Vendirect inc., владею русским, английским и французским языками. 

У Вас остались вопросы, или Вы планируете купить/ продать Вашу недвижимость? 

Звоните (514) 999-9260 или оставляйте заявку на моем сайте www.RussianRealtorMontreal.com.

 

