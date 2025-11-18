Задумывались, когда снижение ключевой ставки начнет возвращать покупателей на рынок?

Последние данные Ассоциации профессиональных риелторов Квебека (APCIQ) показывают, что продажи жилой недвижимости заметно выросли по сравнению с прошлым годом.

Если вы живете в регионе Квебека и ищете новое жильё, вы, вероятно, уже почувствовали этот избыток покупателей на рынке. Продажи в октябре выросли на 16 %, а 1031 совершённая сделка стала рекордом. Да, показатели даже превысили уровень 2020 года — самого начала пандемийного бума.

«Недавнее снижение ключевой ставки с сентября оживило спрос — теперь более подготовленный к новым возможностям, — отмечает директор аналитического отдела рынка APCIQ Шарль Бран. — Это выражается в росте уверенности домохозяйств и активности инвесторов. В результате цены продолжают расти, а сроки продаж быстро сокращаются, особенно для индивидуальных домов и небольших доходных объектов».

Напомним, что Банк Канады снизил ключевую ставку на 0,5 % с 30 июля — по 0,25 % в два этапа, 17 сентября и 29 октября.

Продажи

В октябре в Квебеке было продано 8577 единиц жилой недвижимости, что на 8 % больше, чем за тот же период 2024 года. Количество новых объявлений также увеличилось на 8 %. Однако это не значит, что предложения одинаковы во всех регионах: где‑то рынок сжался, а где‑то улучшился, что по‑разному влияет на рост цен.

Средняя цена односемейных домов выросла на 8 % и составила 453 000 $, а стоимость зданий с двух до пяти квартир взлетела на 17 % — с 579 000 $ до 680 000 $, то есть более чем на 100 000 $.

Сроки продажи заметно сократились во всех категориях:

односемейные дома продавались в среднем за 42 дня (на 10 дней быстрее),

кондоминиумы — за 48 дней (на 7 дней быстрее),

доходные дома — за 46 дней (на 23 дня быстрее).

Регион Квебека

Цифры здесь ещё впечатляющи: цены выросли выше среднего по провинции — на 11 % для домов и на 25 % для доходных зданий (средняя прибавка 110 000 $). Сроки продажи буквально испарились: 22 дня для дома (−10) и 20 дней для доходного здания (−30).

Трудности у кондоминиумов

Рынок перепродажи кондо остаётся сложным по всей провинции, кроме региона Квебек, где продажи выросли на 6 %, а цены — на 17 %.

В целом по провинции продажи снизились на 2 %, объявления выросли на 14 %, а цены лишь слегка прибавили — около 5 %.

Два фактора особенно влияют на этот сегмент: Закон 16 и ежемесячные сборы по управлению кондо.

«Сегмент кондоминиумов по‑прежнему сталкивается с встречным ветром из‑за значительного роста расходов на содержание, которые увеличились на 50 % за последние пять лет в регионе Монреаля, — отмечает заместитель директора и главный экономист APCIQ Камиль Лаберж. — Эти платежи учитываются при расчёте долговой нагрузки при выдаче ипотеки, что осложнило доступ к собственности для многих покупателей. В результате часть из них переключилась на небольшие доходные дома, которые кажутся более выгодной альтернативой».

Она добавляет, что новые правила Закона 16, вступившие в силу 14 августа, усилили осторожность при покупке кондо, особенно в части оценки будущих расходов на обслуживание и взносов в резервный фонд, позволяющий поддерживать здание в надлежащем состоянии.

