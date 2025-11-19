В Монреале и Квебеке прошли протесты против отмены Программы PEQ

В понедельник в Монреале и Квебеке прошли массовые протесты против прекращения действия Программы опыта Квебека (PEQ), которая в течение многих лет позволяла тысячам иммигрантов получить статус постоянного жителя.

Участники акций заявляют, что решение правительства лишает их будущего и ставит под угрозу их жизнь в провинции.

«Мы сделали всё правильно. Мы принесли огромные жертвы. Было непросто, но мы держались именно из-за PEQ», — рассказала протестующая телеканалу Noovo Info.

Среди участников акции — студенты, медицинские работники, преподаватели и жители, которые живут в Квебеке уже много лет. Многие из них говорят, что теперь не знают, что делать.

Одна из участниц, приехавшая из Украины, призналась, что с ужасом думает о возможном возвращении в страну, где по-прежнему идёт война.

«Я хотела остаться в Канаде, но сейчас…», — сказала она, не скрывая эмоций.

Другой участник отметил: «Мы считаем себя гражданами, которые хотят помогать Квебеку развиваться. Мне нравится быть квебекцем».

Многие протестующие призывают правительство ввести переходное положение — так называемую grandfather clause — которое позволило бы людям, уже проживающим в провинции, получить постоянное жительство по старым правилам.

Однако Министерство иммиграции Квебека отвергло эту возможность.

«Мы понимаем обеспокоенность, вызванную прекращением действия PEQ, но мы не рассматриваем возможность введения grandfather clause», — говорится в официальном заявлении ведомства. «Мы продолжаем рассматривать заявки, поданные до приостановки программы. Выпускники и временные работники, желающие получить статус постоянного жителя, должны подавать заявление в новую Программу отбора квалифицированных работников (PSTQ). Через PSTQ мы будем отдавать приоритет выпускникам квебекских учреждений с опытом работы и иностранным работникам, уже находящимся в провинции».

Год назад правительство упразднило прежнюю Программу регулярных квалифицированных работников (PRTQ), а в июне — и саму PEQ. Теперь единственный путь к получению постоянного статуса — это новая Программа отбора квалифицированных работников (PSTQ).

Запущенная в июле PSTQ представляет собой систему по приглашениям. Она отдаёт предпочтение кандидатам, уже проживающим в Квебеке, владеющим французским языком, имеющим местный опыт работы или учёбы и способным закрыть нехватку работников в ключевых секторах экономики.

