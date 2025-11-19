Плановое отключение электричества на Западном острове Монреаля в ночь на субботу

Как сообщает государственная энергокомпания, отключение продлится около девяти часов — с 21:00 в пятницу до 6:00 в субботу.
По словам представителя Hydro-Québec Сендрикса Бушара, инженеры будут заменять оборудование на подстанции Des Sources. «Мы проводим замену сейчас, чтобы предотвратить возможную проблему или неисправность зимой, которая могла бы привести к незапланированному отключению и заняла бы гораздо больше времени на устранение», — объяснил он.
Около 64 тысяч домов окажутся без света на время работ.
«Идеального момента для планового отключения не существует, — отметил Бушар. — Хорошо хоть, что его можно провести ночью: большинство людей в это время спят и почувствуют последствия меньше».
Отключение коснётся домов в следующих районах:
- Dollard-des-Ormeaux (DDO)
- Dorval
- Île-Bizard–Sainte-Geneviève
- Kirkland
- Pierrefonds-Roxboro
- Pointe-Claire
- Saint-Laurent
