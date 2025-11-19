Подписаться на рассылку
Новости Плановое отключение электричества на Западном острове Монреаля в ночь на субботу
Плановое отключение электричества на Западном острове Монреаля в ночь на субботу

Виктория Христова Ноя 19, 2025 Новости, Новости провинции Квебек, Общество Оставить комментарий 39 Просмотров

Часть Западного острова Монреаля останутся без электроэнергии в пятницу вечером из-за плановых работ, проводимых компанией Hydro-Québec.

 

 

Как сообщает государственная энергокомпания, отключение продлится около девяти часов — с 21:00 в пятницу до 6:00 в субботу.

По словам представителя Hydro-Québec Сендрикса Бушара, инженеры будут заменять оборудование на подстанции Des Sources. «Мы проводим замену сейчас, чтобы предотвратить возможную проблему или неисправность зимой, которая могла бы привести к незапланированному отключению и заняла бы гораздо больше времени на устранение», — объяснил он.

Около 64 тысяч домов окажутся без света на время работ.

«Идеального момента для планового отключения не существует, — отметил Бушар. — Хорошо хоть, что его можно провести ночью: большинство людей в это время спят и почувствуют последствия меньше».

Отключение коснётся домов в следующих районах:

  • Dollard-des-Ormeaux (DDO)
  • Dorval
  • Île-Bizard–Sainte-Geneviève
  • Kirkland
  • Pierrefonds-Roxboro
  • Pointe-Claire
  • Saint-Laurent

 

