Пожилой мужчина погиб в результате наезда автомобиля, трагедия произошла в Бушервиле

Мужчина в возрасте около 70 лет скончался утром во вторник в Бушервиле после того, как его сбил автомобиль.

По данным полиции Лонгэя, трагедия произошла около 10:45 на перекрёстке бульвара Форт-Сен-Луи и улицы Жака Менара.

Пешеход скончался на месте происшествия.

В связи с расследованием полиция перекрыла движение по бульвару Форт-Сен-Луи на участке между улицами Пьер Буше и Жака Вьяу.

На место были вызваны сотрудники отдела криминалистической идентификации полиции Лонгэя, которые займутся выяснением подробностей случившегося.

