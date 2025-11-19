Мэр Монреаля Сорайя Мартинес Феррада представила новый исполнительный комитет

«Наш главный приоритет — добиваться реальных улучшений в жизни монреальцев и повышать качество предоставляемых им услуг, — подчеркнула Мартинес Феррада. — Работа впереди огромная, но мы будем действовать быстро, последовательно и решительно, чтобы каждое наше решение приносило ощутимый и быстрый результат».
Она также отметила «историческое событие»: за столом мэров в этот раз собрались представители всех политических партий, что, по её словам, отражает стремление «перейти через партийные барьеры ради выполнения приоритетов граждан».
Председатель исполнительного комитета Клод Пинар добавил: «Я горжусь командой, которую мы сформировали. Мы будем работать энергично и дисциплинированно, чтобы каждое наше решение соответствовало ожиданиям монреальцев. Наш опыт, сплочённость и чувство долга будут направлять нашу работу, обеспечивая ответственное и строгое управление городским бюджетом».
Состав исполнительного комитета
- Сорайя Мартинес Феррада — мэр Монреаля; курирует развитие восточного Монреаля, международные и межправительственные отношения; председатель стола мэров.
- Клод Пинар — председатель исполнительного комитета; отвечает за вопросы бездомности.
- Кристин Блэк — вице-председатель; отвечает за вопросы семьи, пожилых людей, молодёжи, спорта и отдыха.
- Ареф Салем — вице-председатель; председатель совета директоров STM.
- Димитриос (Джим) Бейс — безопасность и профилактика.
- Каролин Браун — жильё и градостроительство.
- Алан ДеСуза — мобильность и инфраструктура.
- Шанталь Ганьон — экономическое развитие и зелёная экономика.
- Бенуа Ланжевен — социальное развитие и сосуществование.
- Луис Миранда — чистота и услуги для граждан.
- Андреанн Моро — культура, наследие, дизайн и французский язык.
- Габриэль Руссо-Беланже — экология, экологический переход и зелёные зоны.
- Александр Теодореско — оптимизация, муниципальная эффективность и инновации.
- Стефани Валенсуэла — международное продвижение.
Ассоциированные советники:
- Нанси Бланше — стол мэров.
- Жозюэ Корвиль — культурные услуги, разнообразие и интеграция.
- Юссеф Харири — устойчивое развитие и зелёная экономика.
- Жан-Франсуа Лалонд — стол мэров.
- Вана Назарян — экономическое развитие.
- Лесли Робертс — университеты и высшее образование, центр города и англоязычное сообщество.
- Мод Теру-Сегэн — участие граждан, гастрономия и ночная жизнь.
Первое заседание нового исполнительного комитета назначено на 20 ноября.
