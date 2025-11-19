Подписаться на рассылку
Мэр Монреаля Сорайя Мартинес Феррада представила новый исполнительный комитет

Виктория Христова Ноя 19, 2025 Новости, Новости провинции Квебек

Мэр Монреаля Сорайя Мартинес Феррада во вторник утром представила состав своего исполнительного комитета.

 

 

«Наш главный приоритет — добиваться реальных улучшений в жизни монреальцев и повышать качество предоставляемых им услуг, — подчеркнула Мартинес Феррада. — Работа впереди огромная, но мы будем действовать быстро, последовательно и решительно, чтобы каждое наше решение приносило ощутимый и быстрый результат».

Она также отметила «историческое событие»: за столом мэров в этот раз собрались представители всех политических партий, что, по её словам, отражает стремление «перейти через партийные барьеры ради выполнения приоритетов граждан».

Председатель исполнительного комитета Клод Пинар добавил: «Я горжусь командой, которую мы сформировали. Мы будем работать энергично и дисциплинированно, чтобы каждое наше решение соответствовало ожиданиям монреальцев. Наш опыт, сплочённость и чувство долга будут направлять нашу работу, обеспечивая ответственное и строгое управление городским бюджетом».

Состав исполнительного комитета

  • Сорайя Мартинес Феррада — мэр Монреаля; курирует развитие восточного Монреаля, международные и межправительственные отношения; председатель стола мэров.
  • Клод Пинар — председатель исполнительного комитета; отвечает за вопросы бездомности.
  • Кристин Блэк — вице-председатель; отвечает за вопросы семьи, пожилых людей, молодёжи, спорта и отдыха.
  • Ареф Салем — вице-председатель; председатель совета директоров STM.
  • Димитриос (Джим) Бейс — безопасность и профилактика.
  • Каролин Браун — жильё и градостроительство.
  • Алан ДеСуза — мобильность и инфраструктура.
  • Шанталь Ганьон — экономическое развитие и зелёная экономика.
  • Бенуа Ланжевен — социальное развитие и сосуществование.
  • Луис Миранда — чистота и услуги для граждан.
  • Андреанн Моро — культура, наследие, дизайн и французский язык.
  • Габриэль Руссо-Беланже — экология, экологический переход и зелёные зоны.
  • Александр Теодореско — оптимизация, муниципальная эффективность и инновации.
  • Стефани Валенсуэла — международное продвижение.

Ассоциированные советники:

  • Нанси Бланше — стол мэров.
  • Жозюэ Корвиль — культурные услуги, разнообразие и интеграция.
  • Юссеф Харири — устойчивое развитие и зелёная экономика.
  • Жан-Франсуа Лалонд — стол мэров.
  • Вана Назарян — экономическое развитие.
  • Лесли Робертс — университеты и высшее образование, центр города и англоязычное сообщество.
  • Мод Теру-Сегэн — участие граждан, гастрономия и ночная жизнь.

Первое заседание нового исполнительного комитета назначено на 20 ноября.

 

