Мэр Монреаля Сорайя Мартинес Феррада представила новый исполнительный комитет

Мэр Монреаля Сорайя Мартинес Феррада во вторник утром представила состав своего исполнительного комитета.

«Наш главный приоритет — добиваться реальных улучшений в жизни монреальцев и повышать качество предоставляемых им услуг, — подчеркнула Мартинес Феррада. — Работа впереди огромная, но мы будем действовать быстро, последовательно и решительно, чтобы каждое наше решение приносило ощутимый и быстрый результат».

Она также отметила «историческое событие»: за столом мэров в этот раз собрались представители всех политических партий, что, по её словам, отражает стремление «перейти через партийные барьеры ради выполнения приоритетов граждан».

Председатель исполнительного комитета Клод Пинар добавил: «Я горжусь командой, которую мы сформировали. Мы будем работать энергично и дисциплинированно, чтобы каждое наше решение соответствовало ожиданиям монреальцев. Наш опыт, сплочённость и чувство долга будут направлять нашу работу, обеспечивая ответственное и строгое управление городским бюджетом».

Состав исполнительного комитета

Сорайя Мартинес Феррада — мэр Монреаля; курирует развитие восточного Монреаля, международные и межправительственные отношения; председатель стола мэров.

Клод Пинар — председатель исполнительного комитета; отвечает за вопросы бездомности.

Кристин Блэк — вице-председатель; отвечает за вопросы семьи, пожилых людей, молодёжи, спорта и отдыха.

Ареф Салем — вице-председатель; председатель совета директоров STM.

Димитриос (Джим) Бейс — безопасность и профилактика.

Каролин Браун — жильё и градостроительство.

Алан ДеСуза — мобильность и инфраструктура.

Шанталь Ганьон — экономическое развитие и зелёная экономика.

Бенуа Ланжевен — социальное развитие и сосуществование.

Луис Миранда — чистота и услуги для граждан.

Андреанн Моро — культура, наследие, дизайн и французский язык.

Габриэль Руссо-Беланже — экология, экологический переход и зелёные зоны.

Александр Теодореско — оптимизация, муниципальная эффективность и инновации.

Стефани Валенсуэла — международное продвижение.

Ассоциированные советники:

Нанси Бланше — стол мэров.

Жозюэ Корвиль — культурные услуги, разнообразие и интеграция.

Юссеф Харири — устойчивое развитие и зелёная экономика.

Жан-Франсуа Лалонд — стол мэров.

Вана Назарян — экономическое развитие.

Лесли Робертс — университеты и высшее образование, центр города и англоязычное сообщество.

Мод Теру-Сегэн — участие граждан, гастрономия и ночная жизнь.

Первое заседание нового исполнительного комитета назначено на 20 ноября.

