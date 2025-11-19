Пожар в многоквартирном доме в Пьерфон-Рокcборо: один пострадавший и почти сотня эвакуированных

Пожар в жилом доме в монреальском районе Пьерфон-Роксборо утром во вторник привёл к травмированию одного человека и вынудил 92 жильцов покинуть свои квартиры.

По данным пожарной службы, возгорание началось на третьем этаже дома на углу бульваров Гуэн и Де Сурс, когда один из жильцов готовил еду. Огонь быстро распространился через вытяжку плиты и перекинулся на крышу здания. Пострадавший получил ожоги рук.

Здание было полностью эвакуировано. Жильцы временно разместились у родственников, друзей и при поддержке Красного Креста.

По словам представителей экстренных служб, второй и третий этажи существенно повреждены. Обитателям первого этажа, возможно, разрешат вернуться после завершения работ по ликвидации последствий пожара.

