Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
Новости Пожар в многоквартирном доме в Пьерфон-Рокcборо: один пострадавший и почти сотня эвакуированных
Фото: https://trafaret-decor.ru/

Пожар в многоквартирном доме в Пьерфон-Рокcборо: один пострадавший и почти сотня эвакуированных

Виктория Христова Ноя 19, 2025 Новости, Новости провинции Квебек, Происшествия Оставить комментарий 29 Просмотров

 

Пожар в жилом доме в монреальском районе Пьерфон-Роксборо утром во вторник привёл к травмированию одного человека и вынудил 92 жильцов покинуть свои квартиры.

 

По данным пожарной службы, возгорание началось на третьем этаже дома на углу бульваров Гуэн и Де Сурс, когда один из жильцов готовил еду. Огонь быстро распространился через вытяжку плиты и перекинулся на крышу здания. Пострадавший получил ожоги рук.

Здание было полностью эвакуировано. Жильцы временно разместились у родственников, друзей и при поддержке Красного Креста.

По словам представителей экстренных служб, второй и третий этажи существенно повреждены. Обитателям первого этажа, возможно, разрешат вернуться после завершения работ по ликвидации последствий пожара.

 

Подробнее об этой и других новостях Монреаля можно узнать на нашей Телеграм-странице https://t.me/NewsCMG

 

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале.

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Добавить комментарий

Теги

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2025, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal

Please fill the required fields*