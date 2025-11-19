Рынок жилой недвижимости на Южном берегу Монреаля сохраняет высокую активность

Согласно отчёту, общее количество сделок в Монреальском метрополисе выросло на 5 % по сравнению с октябрём 2024 года и достигло 3 968 транзакций — это четвёртый лучший результат для октября с 2000 года.
Продажи на Южном берегу
На Южном берегу зарегистрировано:
-
534 продаж односемейных домов,
-
290 сделок с кондоминиумами,
-
69 продаж плексов (2–5 квартир).
Односемейные дома показали уверенный рост продаж на 5 %, а плексы — заметный скачок на 19 %. Продажи кондоминиумов увеличились умеренно — на 2 %.
Рост предложений и стоимость содержаний
Количество новых объявлений выросло на 13 %, хотя в других категориях ранее наблюдалось снижение. Эксперты частично связывают это с ростом расходов на содержание кондоминиумов — за последние пять лет они увеличились приблизительно на 50 %, что влияет на решение собственников продавать жильё.
Медианные цены продолжают расти
-
Односемейные дома: 625 000 $ (+6 %)
-
Плексы: 770 000 $ (+7 %)
-
Кондоминиумы: 400 000 $ (+3 %)
Сокращение времени экспозиции
Жильё продаётся быстрее, чем год назад:
-
односемейные дома — в среднем за 31 день,
-
плексы — за 30 дней,
-
кондоминиумы — за 42 дня.
Рынок остаётся благоприятным для продавцов
Несмотря на рост предложений, высокая активность покупателей и устойчивое повышение цен подтверждают: рынок Южного берега продолжает оставаться преимущественно продавцовским.
Я являюсь лицензированным риелтором по продаже жилой и доходной недвижимости в Монреале, провинции Квебек в Канаде с 2006 года.
Работаю в одной из самых больших риелторских компаний Vendirect inc., владею русским, английским и французским языками.
У Вас остались вопросы, или Вы планируете купить/ продать Вашу недвижимость?
Звоните (514) 999-9260 или оставляйте заявку на моем сайте www.RussianRealtorMontreal.com.
Подробнее об этой и других новостях Монреаля можно узнать на нашей Телеграм-странице https://t.me/NewsCMG