Рынок жилой недвижимости на Южном берегу Монреаля сохраняет высокую активность

Рынок жилой недвижимости на Южном берегу Монреаля остаётся динамичным, свидетельствуют свежие данные Ассоциации профессионалов недвижимости Квебека (APCIQ) за октябрь 2025 года.

Согласно отчёту, общее количество сделок в Монреальском метрополисе выросло на 5 % по сравнению с октябрём 2024 года и достигло 3 968 транзакций — это четвёртый лучший результат для октября с 2000 года.

Продажи на Южном берегу

На Южном берегу зарегистрировано:

534 продаж односемейных домов,

290 сделок с кондоминиумами,

69 продаж плексов (2–5 квартир).

Односемейные дома показали уверенный рост продаж на 5 %, а плексы — заметный скачок на 19 %. Продажи кондоминиумов увеличились умеренно — на 2 %.

Рост предложений и стоимость содержаний

Количество новых объявлений выросло на 13 %, хотя в других категориях ранее наблюдалось снижение. Эксперты частично связывают это с ростом расходов на содержание кондоминиумов — за последние пять лет они увеличились приблизительно на 50 %, что влияет на решение собственников продавать жильё.

Медианные цены продолжают расти

Односемейные дома: 625 000 $ (+6 %)

Плексы: 770 000 $ (+7 %)

Кондоминиумы: 400 000 $ (+3 %)

Сокращение времени экспозиции

Жильё продаётся быстрее, чем год назад:

односемейные дома — в среднем за 31 день ,

плексы — за 30 дней ,

кондоминиумы — за 42 дня.

Рынок остаётся благоприятным для продавцов

Несмотря на рост предложений, высокая активность покупателей и устойчивое повышение цен подтверждают: рынок Южного берега продолжает оставаться преимущественно продавцовским.

Я являюсь лицензированным риелтором по продаже жилой и доходной недвижимости в Монреале, провинции Квебек в Канаде с 2006 года.

Работаю в одной из самых больших риелторских компаний Vendirect inc., владею русским, английским и французским языками.

У Вас остались вопросы, или Вы планируете купить/ продать Вашу недвижимость?

Звоните (514) 999-9260 или оставляйте заявку на моем сайте www.RussianRealtorMontreal.com.

Подробнее об этой и других новостях Монреаля можно узнать на нашей Телеграм-странице https://t.me/NewsCMG