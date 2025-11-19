Подписаться на рассылку
Рынок жилой недвижимости на Южном берегу Монреаля сохраняет высокую активность

Рынок жилой недвижимости на Южном берегу Монреаля остаётся динамичным, свидетельствуют свежие данные Ассоциации профессионалов недвижимости Квебека (APCIQ) за октябрь 2025 года.

Согласно отчёту, общее количество сделок в Монреальском метрополисе выросло на 5 % по сравнению с октябрём 2024 года и достигло 3 968 транзакций — это четвёртый лучший результат для октября с 2000 года.

Продажи на Южном берегу

На Южном берегу зарегистрировано:

  • 534 продаж односемейных домов,

  • 290 сделок с кондоминиумами,

  • 69 продаж плексов (2–5 квартир).

Односемейные дома показали уверенный рост продаж на 5 %, а плексы — заметный скачок на 19 %. Продажи кондоминиумов увеличились умеренно — на 2 %.

Рост предложений и стоимость содержаний

Количество новых объявлений выросло на 13 %, хотя в других категориях ранее наблюдалось снижение. Эксперты частично связывают это с ростом расходов на содержание кондоминиумов — за последние пять лет они увеличились приблизительно на 50 %, что влияет на решение собственников продавать жильё.

Медианные цены продолжают расти

  • Односемейные дома: 625 000 $ (+6 %)

  • Плексы: 770 000 $ (+7 %)

  • Кондоминиумы: 400 000 $ (+3 %)

Сокращение времени экспозиции

Жильё продаётся быстрее, чем год назад:

  • односемейные дома — в среднем за 31 день,

  • плексы — за 30 дней,

  • кондоминиумы — за 42 дня.

Рынок остаётся благоприятным для продавцов

Несмотря на рост предложений, высокая активность покупателей и устойчивое повышение цен подтверждают: рынок Южного берега продолжает оставаться преимущественно продавцовским.

