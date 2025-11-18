Взлёт цен на коллекционные карты привёл к серии краж в магазинах Монреаля и Лаваля

На фоне стремительного роста стоимости коллекционных карт и меморабилии магазины, торгующие такими товарами, всё чаще становятся мишенью для преступников.

Topdeck Hero, расположенный в Лавале к северу от Монреаля, продаёт всё — от карт Pokémon и Magic до спортивных коллекционных карточек. По словам президента магазина Матьё Сен-Жана, рынок коллекционных карт переживает настоящий бум.

«Рынок коллекционных карт взорвался после COVID. Запечатанная коробка может стоить до 500 долларов, а если это старые коллекции, хранившиеся годами, цена может подниматься до 1 000, а иногда и до 10 000 долларов», — объясняет он.

Сен-Жан говорит, что магазин ограбили по меньшей мере четыре раза за последние пять недель.

«Мы уже не знаем, что делать. Мы вложились в сейфы, в системы безопасности. Один сотрудник даже какое-то время ночевал в магазине», — рассказывает владелец.

Менеджер магазина Оливье Дроле вспоминает, что первые ограбления произошли, когда он был вне смены.

Воры один раз просто вышибли входную дверь. В другие разы разбивали витрины кирпичами.

Дроле говорит, что провёл две недели, спя на надувном матрасе прямо на полу магазина, ожидая установки улучшенной охранной системы.

Даже в этот период случилась попытка взлома. Однако новая сигнализация сработала раньше, чем он успел добежать до двери, и преступники скрылись.

По словам Сен-Жана, за последние инциденты магазин потерял более 30 000 долларов товарных запасов. Дроле добавляет, что ещё 25 000 долларов они потеряли из-за мошенничества покупателей.

Предприниматель Стивен Шелтон, владелец KSKS Sports Collectibles, специализирующийся на автографах, подтверждает: мошенничество стало огромной проблемой в индустрии.

Он поясняет, что Professional Sports Authenticator (PSA) — основной орган оценки подлинности спортивной меморабилии.

«Более 50% автографов, отправленных в PSA, оказываются фальшивыми», — рассказывает Шелтон. — «Мы иногда покупаем крупные коллекции, и некоторые предметы оказываются неподлинными. Мы просто выбрасываем их и фиксируем убыток».

Владельцы Topdeck Hero говорят, что полиция ведёт расследование серии ограблений.

