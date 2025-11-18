Гигантский комплекс для продления синей линии метро прибыл в Монреаль

Монреаль получил ключевое оборудование для строительства туннеля продления синей линии метро — тоннелепроходческую машину (ТПМ), состоящую почти из сотни деталей, доставленных из Германии.

После сборки её размеры впечатляют: 10 метров в ширину и 140 метров в длину. Центральный элемент — режущая головка, которая будет дробить породу и отправлять её по конвейерным лентам к будущей станции Vétiver, откуда породу вывезут грузовиками.

«Это — фундамент продления синей линии», — объясняет руководитель проекта Маха Клуур. По её словам, рабочие уже завершили спуск в котлован на двух из пяти будущих станций, и теперь необходимо проложить горизонтальные туннели, чтобы соединить все участки.

Весной огромную машину опустят на дно строительной площадки, после чего она начнёт 4,5-километровый путь под районами Сен-Леонар и Анжу.

«Она будет работать на глубине от 18 до 40 метров, — уточняет Клуур. — Преимущество таких машин — полная незаметность для поверхности».

Как отмечает менеджер проекта Венсан Мёрфи, некоторые элементы оборудования достигают 200 тонн, а для их перемещения используется специальный 650-тонный кран.

«Сейчас у нас почти 100 компонентов, и их нужно собрать как гигантский пазл», — говорит он.

Оборудование доставили в Порт Монреаля, а затем в ночные часы перевозили на участок по улице Жан-Талон, чтобы не нарушать движение.

Клуур подчёркивает, что работы ведутся в плотной городской застройке:

«Мы строим в очень плотном урбанистическом пространстве и обязаны учитывать это. У нас есть стены для снижения уровня шума, системы контроля пыли и вибраций».

Проходческие работы обойдутся примерно в 1,1 миллиарда долларов из общего бюджета продления синей линии в 7,6 миллиарда долларов.

Скорость машины составит от 10 до 15 метров в день, поэтому работы займут около двух лет. Первые поезда по новому участку синей линии должны пойти в 2031 году.

«Мы соблюдаем бюджет, сроки и технические требования. Мы очень гордимся тем, что делаем», — подытожила Клуур.

