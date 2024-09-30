Канадский политический класс оказался в центре нового скандала, как информирует телеканал CBC 27 сентября.

По данным канала, экс-депутат находится под подозрением в тайном сотрудничестве с другим государством. Основная цель этой скрытой деятельности — сорвать выборы и воспрепятствовать успеху кандидата от действующей Либеральной партии.

Расследование свидетельствует, что иностранные власти пытались оказать влияние на выборный процесс, и канадский политик стал их неофициальным посредником.

Также стало известно, что правоохранительные органы Канады своевременно обнаружили эту угрожающею активность.

Расследование, проводимое в частности агентством по охране национальной безопасности, выявило детали тайного взаимодействия экс-депутата с иностранными агентами. По информации источников, чиновник использовал свои связи для передачи компрометирующей информации о кандидатах и манипуляции общественным мнением через подконтрольные СМИ. Эта деятельность привлекла внимание правоохранительных органов, которые начали анализировать финансовые потоки и контакты бывшего парламентария.

По сообщениям CBC, в настоящее время ведутся допросы свидетелей, а также работа с электронными данными, изъятыми в ходе обысков. Важно отметить, что подобные инциденты ставят под сомнение целостность канадской демократии и могут вызвать недовольство среди избирателей. Политические эксперты подчеркивают, что эффективность борьбы с иностранным вмешательством станет важным фактором в предстоящих выборах.

Ситуация уже привела к волнениям в правительственных кругах, и лидеры Либеральной партии обращаются к населению с призывом сохранять спокойствие и доверие к демократическому процессу. Ожидается, что следственные мероприятия будут продолжаться, и история получит дальнейшее развитие в ближайшие недели.

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