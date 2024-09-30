Легче сменить ипотечного кредитора

Это изменение позволит заемщикам с незастрахованной ипотекой легче сменить банк, объясняет Кэролайн массе из BSIB по электронной почте, и должно стимулировать банки предлагать более низкие ставки по ипотечным кредитам, чтобы удержать своих нынешних заемщиков и привлечь новых клиентов.
Цель стресс-теста-убедиться, что заемщики имеют достаточный доход для погашения ссуды в случае повышения процентных ставок. Канадские кредиторы обязаны пройти этот тест при подаче заявки на первоначальный заем.
В настоящее время только заемщикам с застрахованным ипотечным кредитом не нужно пересматривать тест, если они меняют банк.
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