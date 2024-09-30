В Канаде набирают популярность кошачьи туры

Экскурсии для любителей кошек, которые начались в Торонто, сегодня нарастают в популярности и в других крупных городах Канады.

Кошачьи туры становятся все более популярными в стране. Эти мероприятия по сути напоминают обычные пешеходные экскурсии, но их маршрут специально разработан так, чтобы участники могли встречать и гладить как можно больше животных.

Первое такое мероприятие прошло в Торонто. Организатор не ожидал, что его идея вызовет такой высокий интерес. В первые минуты после начала продаж было продано около ста билетов.

Теперь жители Монреаля и других крупных городов активно поддерживают эту инициативу. Все средства, собранные от продаж, направляются на помощь бездомным животным.

Ранее сообщалось, что недавно пришла печальная весть из Великобритании — скончалась самая старая кошка в мире по имени Рози. Она умерла в возрасте 33 лет в коридоре своего дома в Норидже. Рядом с ней находилась ее заботливая хозяйка, 73-летняя Лила Бриссетт.

Возраст Рози на момент смерти соответствовал 152 человеческим годам, однако никто не подтвердил этот факт, и она не была зарегистрирована в Книге рекордов Гиннесса.

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