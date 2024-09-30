Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
Новости В Канаде набирают популярность кошачьи туры

В Канаде набирают популярность кошачьи туры

Виктория Христова Сен 30, 2024 Новости, Новости Канады Комментарии к записи В Канаде набирают популярность кошачьи туры отключены 18 Просмотров

Экскурсии для любителей кошек, которые начались в Торонто, сегодня нарастают в популярности и в других крупных городах Канады.

 

Кошачьи туры становятся все более популярными в стране. Эти мероприятия по сути напоминают обычные пешеходные экскурсии, но их маршрут специально разработан так, чтобы участники могли встречать и гладить как можно больше животных.

Первое такое мероприятие прошло в Торонто. Организатор не ожидал, что его идея вызовет такой высокий интерес. В первые минуты после начала продаж было продано около ста билетов.

Теперь жители Монреаля и других крупных городов активно поддерживают эту инициативу. Все средства, собранные от продаж, направляются на помощь бездомным животным.

Ранее сообщалось, что недавно пришла печальная весть из Великобритании — скончалась самая старая кошка в мире по имени Рози. Она умерла в возрасте 33 лет в коридоре своего дома в Норидже. Рядом с ней находилась ее заботливая хозяйка, 73-летняя Лила Бриссетт.

Возраст Рози на момент смерти соответствовал 152 человеческим годам, однако никто не подтвердил этот факт, и она не была зарегистрирована в Книге рекордов Гиннесса.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале.

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Теги

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2024, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal

Please fill the required fields*