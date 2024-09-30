Объем рынка искусственного интеллекта практически достиг триллиона долларов

По прогнозам к 2027 году рынок искусственного интеллекта (ИИ) достигнет впечатляющих 990 миллиардов долларов, согласно последнему исследованию Bain & Company, которое подчеркивает быстрый прогресс в данной области.

Консультанты компании ожидают, что ежегодный рост сегментов аппаратного и программного обеспечения, связанного с ИИ, составит от 40% до 55%.

Тем не менее, этот бурный подъем может привести к определённым проблемам: растущий интерес к вычислительным ресурсам может вызвать напряженность в глобальных цепочках поставок, аналогично нехватке чипов, испытанной во время пандемии.

Прогнозируется, что к 2026 году интерес к графическим процессорам, необходимым для разработки ИИ, вырастет на 30% и более. Кроме того, ожидается, что нагрузки на ИИ увеличатся на 25-35% всего за три года.

Такое увеличение существенно отразится на потреблении энергии в центрах обработки данных, где текущие показатели могут подняться с 50-200 мегаватт до свыше одного гигаватта.

Аналогично, стоимость создания крупных центров обработки данных, ныне составляющая 1-4 миллиарда долларов, может возрасти до 10-25 миллиардов за пять лет.

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