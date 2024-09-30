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Новости Объем рынка искусственного интеллекта практически достиг триллиона долларов
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Туманное будущее? Или явное влияние ИИ на нашу жизнь?

Объем рынка искусственного интеллекта практически достиг триллиона долларов

Виктория Христова Сен 30, 2024 Новости, Новости интернет, всемирной паутины, науки. новых технологий Комментарии к записи Объем рынка искусственного интеллекта практически достиг триллиона долларов отключены 5 Просмотров

По прогнозам к 2027 году рынок искусственного интеллекта (ИИ) достигнет впечатляющих 990 миллиардов долларов, согласно последнему исследованию Bain & Company, которое подчеркивает быстрый прогресс в данной области.

 

Консультанты компании ожидают, что ежегодный рост сегментов аппаратного и программного обеспечения, связанного с ИИ, составит от 40% до 55%.

Тем не менее, этот бурный подъем может привести к определённым проблемам: растущий интерес к вычислительным ресурсам может вызвать напряженность в глобальных цепочках поставок, аналогично нехватке чипов, испытанной во время пандемии.

Прогнозируется, что к 2026 году интерес к графическим процессорам, необходимым для разработки ИИ, вырастет на 30% и более. Кроме того, ожидается, что нагрузки на ИИ увеличатся на 25-35% всего за три года.

Такое увеличение существенно отразится на потреблении энергии в центрах обработки данных, где текущие показатели могут подняться с 50-200 мегаватт до свыше одного гигаватта.

Аналогично, стоимость создания крупных центров обработки данных, ныне составляющая 1-4 миллиарда долларов, может возрасти до 10-25 миллиардов за пять лет.

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