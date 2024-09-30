Мировые СМИ: “Израиль совсем скоро может начать вторжение в Ливан”

По данным газеты Wall Street Journal от 30 сентября, Израиль может начать наземную операцию в Ливане на этой неделе.

Источники сообщают, что израильские спецподразделения проводили небольшие целевые рейды на юге Ливана для сбора разведывательных данных и подготовки к возможному вторжению.

Эти операции, связанные с изучением туннелей «Хезболлы» вдоль границы, проводились на протяжении последних месяцев и только что завершились.

При этом источник указывает, что сроки начала возможных наземных действий могут изменяться, особенно под давлением США, которые призывают Израиль не начинать масштабное наступление.

В результате конфликта 2006 года Совет Безопасности ООН принял резолюцию 1701, обеспечивающую территориальную целостность Ливана и вывод израильских войск.

Однако с тех пор «Хезболла» значительно укрепила свои позиции. С начала бомбежек Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года наблюдаются ежедневные обстрелы северной территории Израиля.

Напряженность в регионе возросла после заявлений израильского руководства о возможной операции на юге Ливана. Министр обороны США Ллойд Остин выразил полную поддержку Израилю после недавних атак.

Израильские власти продолжают оценивать ситуацию, заявляя, что готовы реагировать на любые угрозы со стороны «Хезболлы». В последние недели вооруженные столкновения вдоль границы с Ливаном стали более частыми, что свидетельствует о нарастающей напряженности.

Израильское командование подчеркивает необходимость защиты граждан и обеспечения безопасности на своих северных границах. Тем временем «Хезболла» укрепляет свои позиции, увеличивая запасы вооружения и совершенствуя военную инфраструктуру.

Согласно данным разведки, в регионах, прилегающих к израильской границе, активно идут подготовительные работы на случай возможного конфликта.

Это создает угрозу не только для Израиля, но и для ливанцев, в которых нарастает страх перед новым военным противостоянием. Местные населенные пункты находятся в ожидании, и многие жители уже начали покидать свои дома, опасаясь обострения ситуации.

Дипломаты Запада, в том числе и американские, выражают надежду на урегулирование конфликта путем переговоров, однако призывы к сдержанности со стороны Израиля сталкиваются с растущими внутренними настроениями, требующими более решительных мер.

В условиях возможного наземного вторжения итогом конфликта может стать дальнейшая дестабилизация всего региона, подчеркивающая сложность текущей ситуации.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.