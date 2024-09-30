Канада отправит Ливану гуманитарную помощь на $10 млн

В официальном сообщении правительства озвучено, что в помощь входят продовольственные продукты, вода и лекарства для тех, кто страдает от последствий текущего конфликта.

Оттава также призывает все стороны уважать права граждан и как можно скорее достичь мирного соглашения.

23 сентября израильские ВВС начали интенсивные авиаудары по военным целям шиитской группы “Хезболла” в рамках операции “Стрелы севера”.

27 сентября в Бейруте был убит генсек “Хезболлы” Хасан Насралла, о чем организация подтвердила на следующий день.

Израиль сосредоточивает тяжёлую технику на границе с Ливаном.

В популярных медиа и социальных сетях появляются изображения танков Merkava и другой военной техники Израиля.

Ранее американские источники сообщали о планах Тель-Авива провести ограниченную наземную операцию на ливанской территории.

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