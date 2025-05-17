Смерть мужчины из народа Инну в Монреале в 2021 году вызвана провалами в системе здравоохранения

Пробелы в системе здравоохранения, ограничения, связанные с COVID-19, и недостаточная поддержка для бездомных стали факторами, приведшими к смерти мужчины из народа Инну в Монреале в 2021 году. К такому выводу пришла коронер Стефани Гамаш по итогам проведённого расследования.

В своём заключении она представила 23 рекомендации, направленные на предотвращение подобных трагедий в будущем. В частности, она призывает правительство Квебека улучшить доступ коренных народов к медицинским услугам и увеличить финансирование ресурсов, поддерживающих бездомных.

«Мы не имеем права допускать, чтобы люди умирали на улицах из-за отсутствия координации между медицинскими, социальными и экстренными службами», — говорится в докладе.

Погибший, личность которого не разглашается в интересах семьи, находился в особенно уязвимом положении: он был бездомным, страдал от хронических заболеваний и психического расстройства, и при этом не имел устойчивого доступа к медицинской помощи в разгар пандемии.

Отчёт указывает, что изоляционные меры, введённые в связи с COVID-19, привели к сокращению числа доступных ночлежек, медицинских консультаций и социальной поддержки. При этом отсутствие координации между учреждениями означало, что никто не взял на себя ответственность за его состояние, несмотря на многочисленные контакты с экстренными службами.

Рекомендации коронера: приоритет для коренных и бездомных

Среди 23 рекомендаций, вынесенных Гамаш, ключевыми являются:

Повышение культурной чувствительности и доступности медицинских услуг для представителей коренных народов , особенно в городах.

, особенно в городах. Создание мобильных медицинских бригад и расширение работы существующих социальных служб.

и расширение работы существующих социальных служб. Увеличение инвестиций в приюты, кризисные центры и службы психиатрической помощи .

. Обязательная передача информации между учреждениями при взаимодействии с людьми в кризисном состоянии.

Представители организаций, работающих с коренными народами и бездомными, выразили поддержку выводам доклада и подчеркнули необходимость незамедлительных действий со стороны правительства.

«Это не просто трагический случай — это отражение системной несправедливости, которую Инну и другие коренные народы испытывают в городах каждый день», — заявила представитель Ассамблеи первых наций Квебека и Лабрадора.

Правительство Квебека пока не представило официальный ответ на доклад, однако Министерство здравоохранения сообщило, что «рассматривает выводы и примет меры при необходимости».

Этот случай стал очередным напоминанием о хрупкости социальной защиты наиболее уязвимых групп населения и важности координированного подхода между сферами здравоохранения, социальной помощи и жилищной политики.

Подписывайтесь на наши YouTube и Telegram-каналы , чтобы всегда оставаться в курсе событий.