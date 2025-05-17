Мэры городов Квебека требуют расследования резкого роста стоимости инфраструктурных проектов

Мэры муниципалитетов Квебека бьют тревогу: стоимость крупных инфраструктурных проектов в провинции непропорционально возрастает, а причин этого никто точно не называет. С целью прояснения ситуации они призывают правительство организовать масштабное публичное расследование.

В среду на ежегодном собрании Союза муниципалитетов Квебека (UMQ) в Квебек-Сити мэр города Лонгей Катерин Фурнье представила соответствующую резолюцию. Ожидается, что документ получит единогласную поддержку муниципальных лидеров со всей провинции.

«Мы не можем продолжать действовать вслепую. Когда базовая школа или мост стоят вдвое больше, чем планировалось — это не просто ошибка, это системная проблема», — заявила Фурнье перед началом заседания.

В документе, подготовленном мэром Лонгея, содержится призыв к правительству Квебека созвать «генеральные штаты» по вопросам инфраструктуры — масштабное общественное и экспертное расследование, призванное выявить первопричины роста стоимости проектов за последние годы.

Речь идет не только об инфляции и нехватке рабочей силы, но и о неэффективности тендерных процедур, недостаточном контроле за подрядчиками, административной волоките и слабой координации между уровнями власти.

В последние годы в Квебеке наблюдается значительное превышение сметной стоимости по целому ряду инфраструктурных объектов — от больниц и школ до транспортных развязок и водоочистных станций. По данным UMQ, в ряде случаев затраты увеличивались на 30–50% и более по сравнению с первоначальными оценками.

Муниципалитеты, по словам мэров, оказываются в финансовой ловушке: с одной стороны, они обязаны реализовывать проекты для удовлетворения потребностей жителей, с другой — они сталкиваются с непредвиденными расходами, которые ложатся на местные бюджеты.

Мэры подчеркивают, что цель резолюции — не просто критика правительства, а поиск решений и повышение прозрачности. Создание независимой экспертной комиссии или проведение слушаний с участием представителей муниципалитетов, подрядных организаций и казначейства, по мнению инициаторов, поможет восстановить доверие к системе.

«Мы должны понимать, за что мы платим. И почему это стоит все дороже», — отметила Фурнье.

Провинциальные власти пока официально не прокомментировали инициативу UMQ, но по данным источников в министерстве муниципальных дел, идея «генеральных штатов» находится в рассмотрении.

Подписывайтесь на наши YouTube и Telegram-каналы , чтобы всегда оставаться в курсе событий.