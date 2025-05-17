Улица Нотр-Дам названа худшей дорогой Монреаля по версии CAA

Автомобилисты Монреаля могут почувствовать себя услышанными: улица Нотр-Дам (Notre-Dame St. E.) официально признана худшей дорогой в городе, согласно 10-му ежегодному рейтингу, опубликованному Канадской автомобильной ассоциацией (CAA-Québec) в четверг.

В то время как звание худшей дороги во всей провинции досталось улице Du Contour-du-Lac-à-Beauce в Ла-Тюке, улица Нотр-Дам Восточная возглавила список жалоб в Монреале — в основном из-за ям, разрушенного покрытия и неудовлетворительной организации движения, сообщили в CAA.

Рейтинг составляется на основе мнений тысяч водителей, велосипедистов и пешеходов со всей провинции и ежегодно напоминает о проблемах инфраструктуры в городах и регионах Квебека.

«Речь не только о ямах — люди устали от опасных условий, плохой навигации и постоянных объездов», — отметил Николя Райан, представитель CAA-Québec. «Улица Нотр-Дам Восточная — это идеальный шторм всего, что раздражает участников движения».

Хотя в этом году в список вошла только одна улица Монреаля, регион Утауэ (Outaouais) оказался настоящим «лидером»: пять дорог из десятки худших находятся именно там. В 2025 году в опросе приняли участие более 25 000 человек, проголосовавших в марте и апреле.

В список попали как городские магистрали, так и сельские дороги, а также участки, страдающие от затянувшихся ремонтов — что говорит о масштабности проблемы дорожного хозяйства в провинции.

Несмотря на то, что ежегодный рейтинг CAA часто воспринимается с долей иронии, он имеет реальный эффект: по данным ассоциации, более 60% дорог, ранее попадавших в список, впоследствии были частично или полностью отремонтированы благодаря общественному вниманию и давлению СМИ.

«Этот рейтинг помогает властям понять, какие участки требуют немедленного вмешательства», — добавил Райан. «Это работает как форма общественного контроля».

Улица Нотр-Дам — важная транспортная артерия Монреаля, проходящая через промышленную и коммерческую зоны. Несмотря на заявленные планы по её реконструкции, многие участки по-прежнему страдают от разрушенного покрытия, плохого освещения и устаревшей инфраструктуры.

Власти Монреаля пока не прокомментировали попадание улицы в антирейтинг, однако ранее заявляли, что модернизация дороги будет поэтапной и долгосрочной.

А пока — для многих автомобилистов поездки по ней продолжают оставаться испытанием.

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