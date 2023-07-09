Излюбленное место любителей острых ощущений – трасса Gilles-Villeneuve – закрывается на ремонт

Самая популярная трасса Монреаля и окрестностей, на которой нет ограничений скорости, закрывается на ремонт до конца осени.

В связи с работами по обновлению покрытия гоночная трасса Жиль-Вильнёв (известная также, как автодром Жиль-Вильнёв – CGV) будет закрыта с понедельника, 10 июля до конца осени (точная дата окончания ремонта не объявлена, но, предположительно, трасса возобновит работу после 25 ноября). Поэтому автомобилистам, любителям бега и велосипедистам, которые привыкли лихо гоняться друг за другом на этой трассе, расположенной на острове Нотр-Дам, придется перенести свои тренировочные заезды и гонки куда-нибудь в другое место (CGV не единственная трасса, где можно совершенно законно, не нарушая правила дорожного движения, развивать максимальные скорости, но она самая лучшая и самя популярная в среде любителей).

Работы по замене дорожного покрытия трассы проводятся для коррекции эргономики и приведения покрытие в соответствип с нынешними стандартами Международной автомобильной федерации (FIA). Одновременно будут проводиться работы и по улучшению и замене покрытия на прилегающих участках дороги.

Впрочем, в ближайшие месяцы, во время ремонта, автодром Жиль-Вильнёв будет дважды открыт – в первый раз для проведения гонок Triathlon Esprit Montréal (9 и 10 сентября), а во второй для марафона Beneva de Montréal (22 или 24 сентября – пока точный день не назван).

Администрация парка Жан-Драпо уточняет, что велосипедное сообщение по мосту Жак-Картье между островом Монреаль и Южным берегом не прерывается на всё время проведения работ, но отдельные перекрытия велосипедных дорожек возможны, поэтому всем, кто собирается ездить по мосту и заезжать на велосипедные дорожки или же на автодороги на островах, рекомендуется консультироваться в сайтом парка Жан-Драпо, на котором будут размещаться уведомления о закрытии определённых участков.