Канадский регулятор объясняет свою позицию в отношении криптокредитования

Канадские администраторы ценных бумаг (CSA) — главный финансовый орган Канады — подтвердили свое доверие к регулируемому рынку фьючерсов на криптовалюту, который «способствует лучшему открытию цен». Помимо Соединенных Штатов, на канадском рынке есть несколько биржевых фондов криптовалюты (ETF).

Канадские администраторы ценных бумаг (CSA) — главный финансовый орган Канады — подтвердили свое доверие к регулируемому рынку фьючерсов на криптовалюту, который «способствует лучшему открытию цен». Помимо Соединенных Штатов, на канадском рынке есть несколько биржевых фондов криптовалюты (ETF).

CSA выпустило руководство, чтобы помочь управляющим фондами соблюдать требования законодательства для инвестиционных фондов, владеющих криптоактивами. 15-страничный документ защищает существование криптовалютных ETF в Канаде, подчеркивая, что ETF обладают необходимыми инструментами для хеджирования колебаний цен на определенные криптоактивы.

CSA назвал рынки биткойнов (BTC) и эфира (ETH) как обеспечивающие наилучшую поддержку фондов публичных криптоактивов без ущерба для защиты инвесторов. Он также накладывает ограничения на долю «неликвидных активов», т.е. активов в фондах, от которых нельзя было бы быстро избавиться напрямую через открытый рынок.

После должной проверки регулятор ожидает, что инвестиционные фонды определят, являются ли криптоактивы, в которые они предлагают инвестировать, ценными бумагами или деривативами. Он также напоминает инвестиционным менеджерам, что им запрещено кредитовать активы, не являющиеся ценными бумагами.

В документе также изложены «минимальные ожидания» в отношении хранения криптоактивов. Среди них первичное хранение в холодных кошельках, разделение активов, видимость в блокчейне, страхование от корпоративных преступлений и предоставление отчетов аудиторам фондов.

Еще одна упомянутая проблема — стекинг криптовалюты. CSA подтверждает, что прямо не запрещает стекинг, но ожидает, что управляющие фондами будут внимательно следить за тем, чтобы ликвидные криптоактивы становились неликвидными во время стекинга, гарантируя, что они соблюдают ограничения неликвидности.

Весной 2023 года некоторые крупные криптобиржи приостановили работу в Канаде из-за регуляторного климата. В апреле децентрализованная биржа dYdX объявила о сворачивании своих услуг для канадских пользователей. В мае Binance вышла из страны вместе с другой платформой Bybit6 которая недавно получила лицензию в Казахстане.