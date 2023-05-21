Метеорологи опасаются,что необычное природное явление у берегов Южной Америки приведёт к холодному лету в Квебеке

В тех самых местах, где зародилось известное явление Ниньо, которое оказывает огромное влияние на погоду в Северной Америке, наблюдается очень странный феномен.

Метеорологи с тревогой наблюдают за развитием обстановки в бассейне Тихого океана, у берегов Чили, Перу и Эквадора. Как известно, природные процессы в этих регионах всегда оказывают решающее влияние на погоду в Северной Америке, вплоть до Квебека, так как из-за господствующих направлений ветров и, как следствие, из-за передвижения огромных масс воздуха на север, происходящее в Тихом океане определяет погоду даже у нас.

К сожалению, в эти дни обстановка не радует. Дело в том, что впервые за всю историю наблюдений за погодой метеорологи столкнулись с весьма странным природным явлением. И не только метеорологи…

Вот уже пять дней на берега вышеуказанных стран обрушиваются волны необычной высоты и с необычной частотой. И, судя по всему, судя по тому, как ведёт себя океан на расстоянии до тысячи километров от берега, ни высота волн, ни скорость и частота не собираются уменьшаться по меньшей мере ещё неделю, и это самый оптимистический прогноз.

Насколько аномальное явление важно, можно судить по простому факту: только в Перу на всём побережье закрыты 94 порта – закрыты все крупные порты во всех прибрежных городах и все мелкие причалы, пристани, стоянки для яхт. То же происходит в Чили и в Эквадоре. Городские набережные и пляжи захлёстывают волны, и ходить по прибрежным улицам просто опасно.

Власти предупредили жителей об опасности прогулок как по пляжам, так и морских вылазок (хотя любители серфинга радуются возможности оседлать волну).

Резкие возрастания силы, высоты и частоты волн имеют место в этих регионах регулярно. Само по себе, хотя явление и аномально, но случается не так уж редко. И явление всегда приводит к похолоданию, так как оно чревато определёнными последствиями (у метеорологов есть логичные поясененения, основанные на физических процессах).

Но вот такой силы и так долго анмальные волны не проявлялись Раньше никто и никогда такого не наблюдал. К сожалению для обычного жителя Северной Америки, эксперты предсказывают, что если океан не уймётся в ближаюшие дни, лето пропадёт… Будем надеяться, что ошибаются. Или что волны прекратятся.