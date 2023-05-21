Таинственная смерть человека, который утверждал, что он сын Алена Делона

Франция и франкоязычный Квебек бурно обсуждают новость о смерти человека, который всю жизнь называл себя сыном Алена Делона. Делон отрицал отцовство и внешнее сходство. Но анализ ДНК не делал.

В Париже, в собственной квартире найдено тело известного профессионального фотографа Ари Булона (Ari Boulogne), которому было 60 лет и который всю жизнь утверждал, что он сын Алена Делона. Сам актёр всегда отрицал этот факт. Он считает, что внешнего сходства между ними нет, и что «вообще, ничего общего нет — нос, рот, черты лица — всё разное» (слова Делона, произнесённые им публично в 1986 году).

Полиция сообщила, что обстоятельства смерти фотографа подозрительны, есть подозрение на совершение преступления, один человек задержан для допроса (кто именно, не говорится, но средства массовой информации сообщают, что, скорее всего, речь о подруге Ари).

Матерью Ари Булона была известная немецкая певица и актриса Нико. В начале шестидесятых годов Нико и Делон приятельствовали и встречались на разных «богемных тусовках». Ари родился в 1962 года, но его мама доверила воспитание сына матери Алена Делона, госпоже Эдит Булон, которая усыновила мальчика, дав ему свою фамилию. По её словам, мальчик был принят в семью и позже усыновлён просто из сострадания и привязанности к нему.

Ари Булон неоднократно просил Алена Делона признать отцовство, но тот отказывался. В 2021 году Ари попытался добиться взятия ДНК у Делона, но подал заявление во французский суд, а тот в иске отказал, так как Ален Делон постоянно проживает в Швейцарии.

Судить о том, есть ли внешнее сходство или нет, мы предоставляем читателям. Главный вопрос на сегодня — что же случилось, идёт ли речь об убийстве, и если так, то кто и за что убил Ари. Вся Франция и весь франкоязычный Квебек затаили дыхание в ожидании развязки таинственной истории. В любом случае, человека не вернёшь.