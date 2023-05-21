Пять рецептов далеко не самых известных коктейлей. Угощайтесь!
Коктейль Клюквенный Квебек
Замечательный клюквенный коктейль из Квебека. Вообще-то, 97% клюквы в мире производят США и Канада, поэтому клюкву в разных видах в этих странах потребляют активно. В первую очередь, делают клюквенные напитки, включая алкогольные.
Итак, составляющие клюквенного коктейля :
- Две части водки, причём хорошей, настоящей, пшеничной, а не подделки-табуретовки.
- Две части ликёра Chambord – это клубничный ликёр, он сладковат, но его сладость будет нейтрализована следующими элементами
- Одна часть лимонного сока (для кислотности и уталения жажды)
- Две (или три – в зависимости от настроения) части клюквенного морса или сока – но хорошего 100%-ого сока или около того.
- В шейкер слили все ингредиенты, взболтали, лёд добавили, соломинку воткнули, зонтик для красоты выставили или, там, апельсинную дольку на стакан насадили. Пей – не хочу!
Коктейль с дыней
Симпатичный коктейль. Можно делать в вариантах “для детей” и “для взрослых” – разницу, надеюсь, сами обнаружите. Только не спутайте – детям мороженое.
- Берём медовую сладкую дыню, разрезаем, семечки удаляем вместе с остальной сердцевиной
- Мякоть дыни режем маленькими дольками, а если есть специальные ножи и ложки, то шариками и звёздочками (сохраняем шкурку дыни и сок, что выделился во время резки фрукта
- Берём личи – сегодня эти красно-белые плоды в любом магазине продаются, каждый плод режем на две половинки
- Берём пополам зелёный и тёмный виноград (можно и красный, конечно)
- Берём клубнику
- Клубнику и виноград по возможности и необходимости разминаем или режем пополам
- Смешиваем все фрукты, включая дыню, укладываем в шкурку дыни, как в миску
- Добавляем по вкусу лимонный сок, листья мяты
- Добавляем кальвадос, ром или виски – по желанию и, опять же, если детей рядом не намечается
- Можно залить взбитыми сливками и посыпать ванильным сахаром.
Десерт Нью-Йорк
На самом деле речь о безалкогольном коктейле, идеальном для детей и взрослых.
Итак, берем следующие продукты для десерта:
- Киви – два плода
- Персики – два плода
- Бананы – две штуки
- Малина – 250 граммов
- Вишенки – 4 штуки (для коктейля)
- Орехи любые – 100 граммов
- Взбитые сливки – 150 граммов
- Ванильное мороженое – 500 граммов
- Сахарная пудра (можно ванильный сахар) – 4 столовые ложки
Готовим наш десерт нью-йоркский:
- Малину пропускаем через сито (миксер не надо, она легко протрется, малинка-то)
- Смешиваем протертую малину с сахарной пудрой
- Разливаем “соус малиновый” в четыре коктейльных стакана (воронкой)
- На малину аккуратно укладываем слоями резаные фрукты, всё равно, в какой последовательности
- Кладем мороженое на сооружение
- Поливаем взбитыми сливками
- Посыпаем дроблеными орехами
- Укладываем вишенку.
Кисель яблочный с огуречной травой
В жаркую погоду, кисель яблочный незаменим, особенно детишкам разгоряченным…
Готовится кисель весьма просто, а вкус получается очень ароматно-тонким, благодаря огуречной травке:
- На килограмм кислых яблок нам надо будет добавить 200 граммов лимонного сока, 500 граммов воды, 200 граммов сахара (добавляем не сразу!), две столовые ложки крахмала (без верха).
- Ломтики яблок доводим в смеси лимонного сока и воды до кипения и варим до полготовности, то есть, пока ломтики ещё не очень мягки.
- Теперь яблоки достаем из отвара, а в него кладем сахар и размешиваем. И добавляем крахмал, размешанный в небольшом количестве холодной воды.
- Возвращаем в отвар яблоки, размешиваем и остужаем.
- Посыпаем кисель листиками огуречной травы – обильно! Ставим кисель затем в холоднльник.
Важная деталь: Если детей не будет, то половину воды можно заменить на белое вино – получается необыкновенно вкусный кисельный коктейль, очень слабоалкогольный (спирт улетучится почти весь в ходе варки яблок).
Вишневый коктейль
Скажем честно, коктейлем обзывают это произведение искусства просто из вредности – потому что народ любит коктейли. А можно было назвать вишневым мороженым или кремом из вишни со сметаной.
Ладно, ладно, не буду мучать. Вот рецептик.
Ингредиенты:
- 5 белков
- Граммов 60-80 сахарного песка
- Половина чайной ложки лимонной цедры – натертой
- 5 больших столовых ложек густой сметаны (ой, не берите «продукт, не отличающийся от сметаны» – такое продают. Народ на цену клюёт)
- Вишни без косточек – по желанию. Граммов 500, а то и килограмм.
В принципе, каждый ингредиент варьируется в этом рецепте по наитию и вкусу. Вишни кислые? Значит, сахара поболе… И так далее. Вишни успешно заменяются черешней или другой ягодой.
А готовим исключительно просто: Перемешиваем все элементы (можно электромиксером, укладываем в вазочки, ставим в холодильник и выдерживаем час. Подаем гостям, посыпав, например, тертым шоколадом… Коктейль изумительно вкусный. Лучшего десерта для детского стола не бывает, кстати.