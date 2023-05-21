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Просто хороший коктейль. Фото из Интернета.

Необычные и неожиданные коктейли

Megan Jorgensen Май 21, 2023 Меган Хорхенсен, Новости, Отдых, Сам себе ресторан Оставить комментарий 27 Просмотров

Пять рецептов далеко не самых известных коктейлей. Угощайтесь!

Готовим не самые сложные, но неожиданные и вкусные коктейли: Коктейль Клюквенный Квебек, коктейль с дыней, десерт Нью-Йорк, коктейль яблочный с огуречной травой и вишневый коктейль.

Коктейль Клюквенный Квебек

Замечательный клюквенный коктейль из Квебека. Вообще-то, 97% клюквы в мире производят США и Канада, поэтому клюкву в разных видах в этих странах потребляют активно. В первую очередь, делают клюквенные напитки, включая алкогольные.

Итак, составляющие клюквенного коктейля :

  • Две части водки, причём хорошей, настоящей, пшеничной, а не подделки-табуретовки.
  • Две части ликёра Chambord – это клубничный ликёр, он сладковат, но его сладость будет нейтрализована следующими элементами
  • Одна часть лимонного сока (для кислотности и уталения жажды)
  • Две (или три – в зависимости от настроения) части клюквенного морса или сока – но хорошего 100%-ого сока или около того.
  • В шейкер слили все ингредиенты, взболтали, лёд добавили, соломинку воткнули, зонтик для красоты выставили или, там, апельсинную дольку на стакан насадили. Пей – не хочу!

Коктейль с дыней

Симпатичный коктейль. Можно делать в вариантах “для детей” и “для взрослых” – разницу, надеюсь, сами обнаружите. Только не спутайте – детям мороженое.

  • Берём медовую сладкую дыню, разрезаем, семечки удаляем вместе с остальной сердцевиной
  • Мякоть дыни режем маленькими дольками, а если есть специальные ножи и ложки, то шариками и звёздочками (сохраняем шкурку дыни и сок, что выделился во время резки фрукта
  • Берём личи – сегодня эти красно-белые плоды в любом магазине продаются, каждый плод режем на две половинки
  • Берём пополам зелёный и тёмный виноград (можно и красный, конечно)
  • Берём клубнику
  • Клубнику и виноград по возможности и необходимости разминаем или режем пополам
  • Смешиваем все фрукты, включая дыню, укладываем в шкурку дыни, как в миску
  • Добавляем по вкусу лимонный сок, листья мяты
  • Добавляем кальвадос, ром или виски – по желанию и, опять же, если детей рядом не намечается
  • Можно залить взбитыми сливками и посыпать ванильным сахаром.

Десерт Нью-Йорк

На самом деле речь о безалкогольном коктейле, идеальном для детей и взрослых.

Итак, берем следующие продукты для десерта:

  • Киви – два плода
  • Персики – два плода
  • Бананы – две штуки
  • Малина – 250 граммов
  • Вишенки – 4 штуки (для коктейля)
  • Орехи любые – 100 граммов
  • Взбитые сливки – 150 граммов
  • Ванильное мороженое – 500 граммов
  • Сахарная пудра (можно ванильный сахар) – 4 столовые ложки

Готовим наш десерт нью-йоркский:

  1. Малину пропускаем через сито (миксер не надо, она легко протрется, малинка-то)
  2. Смешиваем протертую малину с сахарной пудрой
  3. Разливаем “соус малиновый” в четыре коктейльных стакана (воронкой)
  4. На малину аккуратно укладываем слоями резаные фрукты, всё равно, в какой последовательности
  5. Кладем мороженое на сооружение
  6. Поливаем взбитыми сливками
  7. Посыпаем дроблеными орехами
  8. Укладываем вишенку.

Кисель яблочный с огуречной травой

В жаркую погоду, кисель яблочный незаменим, особенно детишкам разгоряченным…

Готовится кисель весьма просто, а вкус получается очень ароматно-тонким, благодаря огуречной травке:

  • На килограмм кислых яблок нам надо будет добавить 200 граммов лимонного сока, 500 граммов воды, 200 граммов сахара (добавляем не сразу!), две столовые ложки крахмала (без верха).
  • Ломтики яблок доводим в смеси лимонного сока и воды до кипения и варим до полготовности, то есть, пока ломтики ещё не очень мягки.
  • Теперь яблоки достаем из отвара, а в него кладем сахар и размешиваем. И добавляем крахмал, размешанный в небольшом количестве холодной воды.
  • Возвращаем в отвар яблоки, размешиваем и остужаем.
  • Посыпаем кисель листиками огуречной травы – обильно! Ставим кисель затем в холоднльник.

Важная деталь: Если детей не будет, то половину воды можно заменить на белое вино – получается необыкновенно вкусный кисельный коктейль, очень слабоалкогольный (спирт улетучится почти весь в ходе варки яблок).

Вишневый коктейль

Скажем честно, коктейлем обзывают это произведение искусства просто из вредности – потому что народ любит коктейли. А можно было назвать вишневым мороженым или кремом из вишни со сметаной.

Ладно, ладно, не буду мучать. Вот рецептик.

Ингредиенты:

  • 5 белков
  • Граммов 60-80 сахарного песка
  • Половина чайной ложки лимонной цедры – натертой
  • 5 больших столовых ложек густой сметаны (ой, не берите «продукт, не отличающийся от сметаны» – такое продают. Народ на цену клюёт)
  • Вишни без косточек – по желанию. Граммов 500, а то и килограмм.

В принципе, каждый ингредиент варьируется в этом рецепте по наитию и вкусу. Вишни кислые? Значит, сахара поболе… И так далее. Вишни успешно заменяются черешней или другой ягодой.

А готовим исключительно просто: Перемешиваем все элементы (можно электромиксером, укладываем в вазочки, ставим в холодильник и выдерживаем час. Подаем гостям, посыпав, например, тертым шоколадом… Коктейль изумительно вкусный. Лучшего десерта для детского стола не бывает, кстати.

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