Пять рецептов далеко не самых известных коктейлей. Угощайтесь!

Готовим не самые сложные, но неожиданные и вкусные коктейли: Коктейль Клюквенный Квебек, коктейль с дыней, десерт Нью-Йорк, коктейль яблочный с огуречной травой и вишневый коктейль.

Коктейль Клюквенный Квебек

Замечательный клюквенный коктейль из Квебека. Вообще-то, 97% клюквы в мире производят США и Канада, поэтому клюкву в разных видах в этих странах потребляют активно. В первую очередь, делают клюквенные напитки, включая алкогольные.

Итак, составляющие клюквенного коктейля :

Две части водки, причём хорошей, настоящей, пшеничной, а не подделки-табуретовки.

Две части ликёра Chambord – это клубничный ликёр, он сладковат, но его сладость будет нейтрализована следующими элементами

Одна часть лимонного сока (для кислотности и уталения жажды)

Две (или три – в зависимости от настроения) части клюквенного морса или сока – но хорошего 100%-ого сока или около того.

В шейкер слили все ингредиенты, взболтали, лёд добавили, соломинку воткнули, зонтик для красоты выставили или, там, апельсинную дольку на стакан насадили. Пей – не хочу!

Коктейль с дыней

Симпатичный коктейль. Можно делать в вариантах “для детей” и “для взрослых” – разницу, надеюсь, сами обнаружите. Только не спутайте – детям мороженое.

Берём медовую сладкую дыню, разрезаем, семечки удаляем вместе с остальной сердцевиной

Мякоть дыни режем маленькими дольками, а если есть специальные ножи и ложки, то шариками и звёздочками (сохраняем шкурку дыни и сок, что выделился во время резки фрукта

Берём личи – сегодня эти красно-белые плоды в любом магазине продаются, каждый плод режем на две половинки

Берём пополам зелёный и тёмный виноград (можно и красный, конечно)

Берём клубнику

Клубнику и виноград по возможности и необходимости разминаем или режем пополам

Смешиваем все фрукты, включая дыню, укладываем в шкурку дыни, как в миску

Добавляем по вкусу лимонный сок, листья мяты

Добавляем кальвадос, ром или виски – по желанию и, опять же, если детей рядом не намечается

Можно залить взбитыми сливками и посыпать ванильным сахаром.

Десерт Нью-Йорк

На самом деле речь о безалкогольном коктейле, идеальном для детей и взрослых.

Итак, берем следующие продукты для десерта:

Киви – два плода

Персики – два плода

Бананы – две штуки

Малина – 250 граммов

Вишенки – 4 штуки (для коктейля)

Орехи любые – 100 граммов

Взбитые сливки – 150 граммов

Ванильное мороженое – 500 граммов

Сахарная пудра (можно ванильный сахар) – 4 столовые ложки

Готовим наш десерт нью-йоркский:

Малину пропускаем через сито (миксер не надо, она легко протрется, малинка-то) Смешиваем протертую малину с сахарной пудрой Разливаем “соус малиновый” в четыре коктейльных стакана (воронкой) На малину аккуратно укладываем слоями резаные фрукты, всё равно, в какой последовательности Кладем мороженое на сооружение Поливаем взбитыми сливками Посыпаем дроблеными орехами Укладываем вишенку.

Кисель яблочный с огуречной травой

В жаркую погоду, кисель яблочный незаменим, особенно детишкам разгоряченным…

Готовится кисель весьма просто, а вкус получается очень ароматно-тонким, благодаря огуречной травке:

На килограмм кислых яблок нам надо будет добавить 200 граммов лимонного сока, 500 граммов воды, 200 граммов сахара (добавляем не сразу!), две столовые ложки крахмала (без верха).

Ломтики яблок доводим в смеси лимонного сока и воды до кипения и варим до полготовности, то есть, пока ломтики ещё не очень мягки.

Теперь яблоки достаем из отвара, а в него кладем сахар и размешиваем. И добавляем крахмал, размешанный в небольшом количестве холодной воды.

Возвращаем в отвар яблоки, размешиваем и остужаем.

Посыпаем кисель листиками огуречной травы – обильно! Ставим кисель затем в холоднльник.

Важная деталь: Если детей не будет, то половину воды можно заменить на белое вино – получается необыкновенно вкусный кисельный коктейль, очень слабоалкогольный (спирт улетучится почти весь в ходе варки яблок).

Вишневый коктейль

Скажем честно, коктейлем обзывают это произведение искусства просто из вредности – потому что народ любит коктейли. А можно было назвать вишневым мороженым или кремом из вишни со сметаной.

Ладно, ладно, не буду мучать. Вот рецептик.

Ингредиенты:

5 белков

Граммов 60-80 сахарного песка

Половина чайной ложки лимонной цедры – натертой

5 больших столовых ложек густой сметаны (ой, не берите «продукт, не отличающийся от сметаны» – такое продают. Народ на цену клюёт)

Вишни без косточек – по желанию. Граммов 500, а то и килограмм.

В принципе, каждый ингредиент варьируется в этом рецепте по наитию и вкусу. Вишни кислые? Значит, сахара поболе… И так далее. Вишни успешно заменяются черешней или другой ягодой.

А готовим исключительно просто: Перемешиваем все элементы (можно электромиксером, укладываем в вазочки, ставим в холодильник и выдерживаем час. Подаем гостям, посыпав, например, тертым шоколадом… Коктейль изумительно вкусный. Лучшего десерта для детского стола не бывает, кстати.