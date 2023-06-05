Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
Общество Дети, семья Ударим велопробегом по бездорожью и выбоинам на монреальских улицах
Vélo
Участники Островного Велотура. Фото Петровски.

Ударим велопробегом по бездорожью и выбоинам на монреальских улицах

Megan Jorgensen Июн 5, 2023 Дети, семья, Здоровье, медицина, Меган Хорхенсен, Новости, Новости провинции Квебек, Отдых, Спорт, Хорошие новости Оставить комментарий 103 Просмотров

Успешно прошёл традиционный монреальский велопробег Tour de l’Île

Tour de l’Île – ежегодный велопробег по всему острову Монреаль, ежегодно проходящий в городе вот уже 38 лет, вновь привлёк тысячи велосипедоистов!

Не менее шестнадцати тысяч участников собрал Островной Велотур (Tour de l’Île) – традиционный велопробег по маршруту в 47 километров. Многие пришли на тур целыми семьями. Этот марафонский “забег” (“заезд”?) проходит по территории семи монреальских районов. Конечно, есть участники (мальчики и девочки, а также их бабушки и дедушки), которым не под силу преодолеть весь путь, но и они получают свою долю энергии, здоровья и аплодисментов зрителей.

В этом году было введено новшество – для особо подготовленных велосипедистов маршрут был продлён в два раза. Этот участок получил название Тур Открытий (Tour découverte). По этому удлинённому маршруту гордо проследовала тысяча самых сильных участников.

Ежегодно до основного заезда в первое воскресенье июня (иногда тур проводится в последнее воскресенье мая) проходит “пятничный” Островной Ночной тур. В этом году в ночном заезде велосипедистов приняли участие почти 20 тысяч человек.

На время проведения велопробега перекрываются многочисленные улицы города, но это как раз тот редкий случай, когда монреальцы не в обиде и не ругают “виновников” перекрытия улиц. Островной тур стал одной из важных традиций Монреаля, много детей приобщается к полезному виду спорта, впервые участвуя в массовой велосипедной прогулке именно во время этого радостного события.

Островной тур считается частью фестивальной программы Go vélo.

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале.

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Теги

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2023, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal

Please fill the required fields*