Успешно прошёл традиционный монреальский велопробег Tour de l’Île

Tour de l’Île – ежегодный велопробег по всему острову Монреаль, ежегодно проходящий в городе вот уже 38 лет, вновь привлёк тысячи велосипедоистов!

Не менее шестнадцати тысяч участников собрал Островной Велотур (Tour de l’Île) – традиционный велопробег по маршруту в 47 километров. Многие пришли на тур целыми семьями. Этот марафонский “забег” (“заезд”?) проходит по территории семи монреальских районов. Конечно, есть участники (мальчики и девочки, а также их бабушки и дедушки), которым не под силу преодолеть весь путь, но и они получают свою долю энергии, здоровья и аплодисментов зрителей.

В этом году было введено новшество – для особо подготовленных велосипедистов маршрут был продлён в два раза. Этот участок получил название Тур Открытий (Tour découverte). По этому удлинённому маршруту гордо проследовала тысяча самых сильных участников.

Ежегодно до основного заезда в первое воскресенье июня (иногда тур проводится в последнее воскресенье мая) проходит “пятничный” Островной Ночной тур. В этом году в ночном заезде велосипедистов приняли участие почти 20 тысяч человек.

На время проведения велопробега перекрываются многочисленные улицы города, но это как раз тот редкий случай, когда монреальцы не в обиде и не ругают “виновников” перекрытия улиц. Островной тур стал одной из важных традиций Монреаля, много детей приобщается к полезному виду спорта, впервые участвуя в массовой велосипедной прогулке именно во время этого радостного события.

Островной тур считается частью фестивальной программы Go vélo.