В West-end огромое количество улиц перекрыто, что создает неудобство местным жителям

План перекрыть 74-метровую площадь Гийом-Кутюр, соединяющую Жируар и Эрнсклифф, стал неожиданностью для многих жителей, которые живут на перекрестке улиц Эрнсклифф и Кулбрук с односторонним движением.

План перекрыть 74-метровую площадь Гийом-Кутюр, соединяющую Жируар и Эрнсклифф, стал неожиданностью для многих жителей, которые живут на перекрестке улиц Эрнсклифф и Кулбрук с односторонним движением. Это часть плана CDN-NDG по установке небольших зон отдыха и летних кафешек в шести разных районах в этом году.

Большинство жителей не знали об этом, пока не получили печатное уведомление в свой почтовый ящик 19 мая, рассказал житель улицы Кулбрук, который помог запустить петицию, собравшую 138 подписей на двух улицах. Данная петиция осуждает отсутствие предупреждений перед началом таких действий. И кроме того, жители считают, что их неплохо было бы спросить о том, что планируется делать на их улицах.

По их словам, не только ни с кем не посоветовались, но и транспорт, пытающийся выехать из Эрнсклиффа и добраться до Кулбрука с Кот-Сен-Люк-роуд, Терребонн или Жируар, теперь должен въезжать и выезжать через Монкленд, который и так сильно загружен в часы пик. Кроме того, вся парковка на улице Гийом-Кутюр будет закрыта. Масса неудобств!

Петиция была отправлена мэру города Грасии Касоки Катахве 29 мая, однако на сегодняшний день жители разочарованы тем, что их опасения были отклонены избранными должностными лицами. И все проблемы передвижения по микрорайону не волнуют работников мэрии.

Член совета NDG Питер Маккуин подтвердил, что идея закрыть улицу и расширить парк обговаривалась неоднократно, поскольку ближайшие детские парки (NDG, McDonald или Somerled) находятся далеко… “Когда мэр Грасия попросил указать места для установки ограждений для проезда, выбор был очевиден”.

Маккуин также утверждает, что потеря парковочных мест незначительна, ”и что есть много частных мест и неиспользуемых гаражей на объектах, доступных жителям, и еще больше с парковкой на улице. “И, конечно же, все они находятся в пределах пяти минут ходьбы от станции метро Вилла Мария.” Он добавляет, что “район движется к созданию детского парка всех семей, которые живут в многоквартирных домах и башнях в Жируарде и Терребонне, а также во всех малоимущих многоквартирных домах на западной стороне Декари, к северу от CSL road в районе Сноудон.”

Противостояние продолжается. И жители продолжают ездить окольными путями, чтобы попасть на работу и домой.