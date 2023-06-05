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Новости Мужчина, избитый в “Orange Julep”, остается в критическом состоянии
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Мужчина, избитый в “Orange Julep”, остается в критическом состоянии

Виктория Христова Июн 5, 2023 Новости, Новости провинции Квебек Комментарии к записи Мужчина, избитый в “Orange Julep”, остается в критическом состоянии отключены 68 Просмотров

В результате жестокого избиения на парковке Orange Julep поздно вечером в среду, 31 мая, 50-летний мужчина оказался в критическом состоянии.

В результате жестокого избиения на парковке Orange Julep поздно вечером в среду, 31 мая, 50-летний мужчина оказался в критическом состоянии. Борьба за его жизнь продолжается.

На сегодняшний день по-прежнему существуют опасения за его жизнь, сообщила представитель SPVM Кэролайн Шеврефилс. Она также добавила, что  на этот момент никаких арестов произведено не было. Травмы, некоторые из которых были нанесены, когда жертва была сбита с ног, пришлись на верхнюю часть тела.

SPVM утверждает, что нападение произошло во время конфронтации между жертвой нападения и несколькими другими лицами. Подозреваемые скрылись. До сих пор неизвестно, знали ли жертва и подозреваемые друг друга. Изучается видеозапись с камер наблюдения.

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