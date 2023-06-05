Спад в сделках с землей

За последние два месяца на острове Монреаль не было совершено ни одной покупки земли для целей жилищного строительства, констатирует специалист по земельным сделкам

За последние два месяца на острове Монреаль не было совершено ни одной покупки земли для целей жилищного строительства, констатирует специалист по земельным сделкам. Такая апатия не сулит ничего хорошего для строительства новых домов в будущем, в то время как рынок остро нуждается в новых домах.

Ноль-это количество жилых участков, которые перешли из рук в руки в апреле и мае на острове Монреаль. Беспрецедентно, по мнению эксперта, который собрал эти данные. На момент написания этой статьи до конца месяца оставалось пять дней.

« Продажа земли происходит примерно за 18 месяцев до начала строительства, чтобы учесть время, необходимое для получения разрешений”, – говорит Саймон г. Бойер, генеральный директор Landerz, агентства недвижимости, которое в течение почти двух лет отслеживало все сделки с землей в районе Монреаля. Низкие продажи сегодня означают анемичные запуски через 18 месяцев», – утверждает он.

Это очень плохая новость для тех, кто ищет жилье. Дефицит предложения в условиях устойчивого спроса приводит к скачку цен. Это приводит к тому, что дома и квартиры становятся недоступными по цене, а арендная плата резко повышается.

Канадская ипотечная и жилищная компания (SCHL) уже прогнозирует, что к 2025 году средняя арендная плата в Монреальском регионе вырастет на 30%. « Есть основания задаться вопросом, не будет ли ситуация на самом деле хуже, чем рекламируется», – задается вопросом Сегодня г-н Бойер. Его фирма, Landerz, ежемесячно публикует Marketwatch, в котором регистрируются все покупки земли.

Со своей стороны, Ассоциация специалистов в области строительства и жилищного строительства Квебека (APCHQ) ожидает, что в этом году объем строительства арендного жилья в Квебеке сократится на 40%. По данным этого агентства, в провинции наблюдается дефицит в 100 000 домов.

По мнению г-на Бойера, если застройщики капитулируют, жилищный кризис усилится, если только политики не решат принять смелые решения. « Крайне важно обеспечить большую предсказуемость в отношении потенциала застройки участков, предлагая полноправное зонирование. Слишком многим проектам еще предстоит пройти через процессы принятия конкретных проектов, которые часто выносятся на референдум” »

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Ольга Успенская

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