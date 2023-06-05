Принцесса Британии Анна отправилась в Канаду во второй раз за этот месяц

Сестра короля Британии Карла Третьего, принцесса Анна, продолжает свои активные приезды заграницу: вскоре после визита в Канаду, она собирается вернуться в эту страну.

Сестра короля Британии Карла Третьего, принцесса Анна, продолжает свои активные приезды заграницу: вскоре после визита в Канаду, она собирается вернуться в эту страну.

Дочка королевы Елизаветы Второй поедет в Канаду на Конференцию по странам Содружества имени герцога Эдинбургского в роли президента. Учебные сессии пройдут в городе Банф в штате Альберта. Это отличные возможности для принцессы Анны познакомиться с новыми людьми, расширить свой кругозор и привнести в свою жизнь новые знания.

Это уже не первый приезд принцессы в Канаду за короткий промежуток времени. В конце мая этого года она уже провела там несколько дней, посетив торжества в городе Монктон в провинции Нью-Брансуик, посвященные 175-летию Восьмого полка канадских гусаров. Более того, на прошлой неделе представители Канады вручили принцессе Анне высокую награду — орден «За военные заслуги». Эта медаль была учреждена королевой Елизаветой II в 1972-м году и присуждается за выдающиеся заслуги в военной службе.

Принцесса Анна уже не первый год занимает лидирующие позиции в числе членов королевской семьи Британии. В 2022 году она была признана самой трудолюбивой из официальных представителей Виндзоров и посетила за год более двухсот мероприятий — это больше, чем у кого-либо другого. Как видно, активность и постоянное участие в различных мероприятиях являются важной составляющей жизни принцессы Анны.