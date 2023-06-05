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Макрон и Трюдо. Два друга.

Франция обещала помочь Квебеку в борьбе с лесными пожарами

Виктория Христова Июн 5, 2023 Новости, Новости провинции Квебек Комментарии к записи Франция обещала помочь Квебеку в борьбе с лесными пожарами отключены 49 Просмотров

Пожарных на помощь властям провинции Квебек пообещал отправить президент Франции Эммануэль Макрон. 

Пожарных на помощь властям провинции Квебек пообещал отправить президент Франции Эммануэль Макрон.

«Сотня наших пожарных готовится бороться с пламенем вместе со своими товарищами из Квебека. Эксперты также мобилизованы», — написал на своей странице в Twitter французский президент.

Премьер-министр Квебека Франсуа Лего ответил фразой «двоюродные братья, мерси!» Поблагодарил Францию и премьер-министр Канады Джастин Трюдо, написав: «Наши две страны являются самыми близкими друзьями и самыми сильными партнерами, и эти отношения важны как никогда».

В настоящее время в Квебеке бушует 141 лесной пожар, с ним борются 475 пожарных. Из своих домов были эвакуированы более 10 тыс. человек.

Отмечается, что хотя лесные пожары не редкость в Квебеке, в этом году сезон пожаров начался необычно рано. Министр по чрезвычайным ситуациям Канады Билл Блэр назвал ситуацию «беспрецедентной».

Лесные пожары затронули также другие провинции Канады: Альберту и Новую Шотландию. В Альберте чрезвычайное положение было введено в начале мая, в Новой Шотландии почти все пожары к настоящему времени удалось локализовать.

 

 

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