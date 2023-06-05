Канадский производитель свинины значительно сократит поголовье животных

Пять свиноферм на западе Канады, одну в провинции Альберта и одну в Саскачеване закрывает ведущий канадский производитель свинины Olymel.

Пять свиноферм на западе Канады, одну в провинции Альберта и одну в Саскачеване закрывает ведущий канадский производитель свинины Olymel.

После закрытия предприятий в Канаде будет выращиваться на 200 тыс. голов свиней меньше. Директор по коммуникациям Olymel Стефани Куинтин винит в сокращении засуху 2021 года, избыток свинины на рынке, ситуацию на рынке свиней и геополитические факторы.

«Прибыли не будет по крайней мере, до лета 2024 года. Значительные убытки в течение года наряду с выросшими затратами на корма могут подорвать рынок Канады», — заявила Куинтин.

Отрасль свиноводства Канады значительно больше, чем производство крупного рогатого скота. Страна экспортирует около 70% произведенной свинины, сообщил председатель Alberta Pork Стэн Ванесен.

Последствия остановки производств на рынке Канады не будут ощущаться до 2024 года.

«Уходит первый крупный западный игрок. Если вы посмотрите на Северную Америку, переработчики в последнее время сокращают производство, даже довольно крупные», — заявил Ванесен.

Производство свинины сокращается во всем мире, сообщил Ванесен: «Спрос на свинину невелик. Затраты остаются высокими, поэтому люди говорят: Мы достаточно долго пытались, пора остановиться и попробовать что-то еще».

Производство свинины сильнее всего падает у мелких производителей. При этом «они могут найти иные способы сократить расходы. Многие из них имеют достаточно разнообразную деятельность, чтобы выжить», — сообщил Ванесен.

Цена на говядину сорта Choice в США в конце мая было около $6,14 за кг. Год назад говядина стоила $5,8 за кг. Свинина в конце мая стоила $1,76–$1,79 за кг. В мае 2022 года килограмм свинины в опте стоил $2,34.

Канадская торговая компания Genesus Genetics в майском отчете сообщила, что свиньи в живом весе в США продавались по $1,31 за кг, а в Канаде по $1,16 за кг. На юге Бразилии цена составила $1,3, в Китае $2, в Испании, Великобритании и Вьетнаме он стоил $2,18, в Южной Корее превысила $4,4.

Испания и Дания оказались в невыгодном положении по сравнению с Канадой и США. Резкое подорожание кормов и энергоносителей в 2022 году в сочетании со строгими экологическими ограничениями привели к сокращению сокращению поголовья свиней в ЕС. Ситуацию усугубили вспышки африканской чумы свиней в центральной Европе.

Пик экспорта свинины из ЕС пришелся на 2020 год и составил 5,176 млн тонн. Мясо поставлялось в основном в Китай. На долю ЕС приходилось 41,2% от 12,56 млн тонн мировой торговли свининой.

На 2023 год министерство сельского хозяйства США прогнозирует экспорт свинины из ЕС в 3,75 млн тонн, это 35,5% от мировой торговли, составляющей 10,58 млн тонн. Другие страны теснят ЕС на рынке.

По мнению министерства сельского хозяйства США основным выгодоприобретателем станет Бразилия, которая увеличит свою долю рынка с 9,4% в 2020 году до 13,1% в 2023. Канада и США также стремятся не упустить возможности. США в 2023 году продадут до 2,89 млн тонн свинины, заняв 27,4% рынка. Экспорт свинины из Канады составит 1,36 млн тонн, на 3,5% меньше, чем 1,41 млн тонн в 2022 году. Доля Канады в мировой торговле составит 12,8%.