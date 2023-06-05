BBC Science Focus перечислил 10 самых холодных мест на Земле. Канада – в списке!

Некоторые места в мире настолько холодны, что лишь немногие люди могут там жить или даже оставаться. BBC Science Focus опубликовал список из десяти территорий в порядке возрастания суровости.

Список начинается с заброшенного поселения Снаг, расположенного на северо-западе Канады.В 1940-х годах здесь были зафиксированы температуры до -62,7°C. Далее следует бывшая исследовательская станция «Северный лёд» в Гренландии. Самая холодная погода отмечалась в 1954 году: -66,1°C. Российский поселок Оймякон с температурой -67,8°C занял третье место. Школы закрываются только при температуре ниже -55°C. Следующей в списке идет исследовательская станция “Клинк”, расположенная в Гренландии. Здесь столбик термометра опускается до -69,4°C. Верхоянск, российский поселок с населением менее 1 000 человек, – еще один пример. Здесь самая низкая температура составила -69,8°C.

На шестой позиции оказалась самая высокая гора Северной Америки – Денали. Она расположена в штате Аляска, а морозный рекорд здесь -73,8°C. Далее идет Антарктида. Открывает четвёрку Купол Аргус, самая высокая ледяная шапка материка с температурой -82,5°C.

На станции Амундсен-Скотт на Южном полюсе температура опускается до -82,8°C. Здесь за весь год происходит только один восход и заход солнца. На российской исследовательской станции “Восток” доходит до -89.2°C. Исследовательская станция “Купол Фудзи” в Японии считается самым холодным местом на Земле с температурой до -93,2°C.