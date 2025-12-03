Учительница из Онтарио: предательство доверия в школьных стенах

В тихом канадском Питерборо, где католическая школа св. Антония Великого казалась оплотом морали и знаний, развернулась трагедия, потрясшая провинцию.

41-летняя Келли-Энн Дженнингс, учительница 8-го класса, предстала перед судом Онтарио и получила четыре года тюрьмы за совращение трёх несовершеннолетних учеников. Расследование, начатое ещё в 2016 году, завершилось арестом в сентябре 2024-го, а приговор вынесли 27 ноября.

Обвинения были тяжёлыми: от сексуального насилия и изготовления детской порнографии до хранения откровенных видео. Дженнингс годами использовала соцсети, рассылая школьникам свои обнажённые фото и видео мастурбации, склоняя их к ответным действиям. Две жертвы были 15-летними мальчишками. На суде она частично признала вину — в домогательствах, распространении порно среди подростков и хранении материалов с детьми — ссылаясь на стресс, измены и алкоголизм супруга.

Суд не купился на оправдания: четыре года за решёткой, пожизненное внесение в реестр сексуальных преступников и сдача ДНК в полицейскую базу. Это не просто наказание — это конец карьеры и пятно на репутации. «Дженнингс, работавшая в школе с 2016 года, разрушила жизни учеников, которых должна была защищать» — говорится в постановлении суда.

