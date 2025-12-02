Соглашение Канады и Альберты: компромисс нефти и экологии

Правительство Канады под руководством премьер-министра Марка Карни заключило меморандум о взаимопонимании (MOU) с провинцией Альберта и премьером Даниэль Смит.

Сделка отменяет федеральный лимит на выбросы нефтегазовой отрасли и пересматривает правила чистой электроэнергии в обмен на обязательства Альберты по усилению контроля за выбросами CO2 и поддержку проектов по улавливанию углерода (CCUS).

Альберта, крупнейший нефтедобывающий регион Канады, к 1 апреля 2026 года подпишет соглашение о промышленной плате за углерод (через систему TIER с минимум $130/т). Ключевой проект — Pathways Plus, мировой лидер по CCUS для нефтеносных песков, цель — сделать альбертскую нефть самой «чистой» тяжёлой нефтью к 2050 году с нулевыми выбросами.

Диверсификация экспорта и новые трубопроводы

Соглашение фокусируется на диверсификации: 90% канадской нефти идёт в США, теперь приоритет — Азия. Федералы скорректируют закон о моратории на танкеры у побережья Британской Колумбии (BC), упростят одобрение частного нефтепровода на 1 млн баррелей/сутки (плюс расширение Trans Mountain на 300–400 тыс. баррелей для Азии). Заявка на трубопровод — к 1 июля 2026 года, с участием коренных народов.

Дополнительно: развитие ядерной энергии, дата-центров ИИ, сетей передачи энергии между провинциями и цепочек поставок для CCUS и стали. Отменены «greenwashing»-правила в Competition Act для привлечения инвестиций. ​

Реакции и политические последствия

Канадская ассоциация нефтедобытчиков приветствовала сделку как шаг к «энергетической сверхдержаве». Институт Пембина предупреждает о рисках для климатических целей. Политический скандал: ушёл в отставку министр культуры Стивен Гильбо, ранее глава экологии, против компромисса.

Обе стороны подтверждают цель углеродной нейтральности к 2050 году, включая снижение метана на 75% к 2035 году. BC и прибрежные First Nations скептичны, требуют консультаций.

Подробнее об этой и других новостях Монреаля можно узнать на нашей Телеграм-странице https://t.me/NewsCMG