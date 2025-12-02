Текущая ситуация с ключевой ставкой Банка Канады

29 октября 2025 года Банк Канады снизил ключевую ставку (taux directeur) до 2,25%, что стало второй подряд корректировкой на 25 базисных пунктов.

Эффекты повышения ставок 2022 года проявляются с задержкой в 12–18 месяцев, затрагивая всю экономику. Около 60% всех ипотек в Канаде должны быть переоформлены в ближайшие 2 года, и многие заемщики впервые столкнутся с ростом платежей после высоких ставок.​

Текущий preferred rate — 4,45%, инфляция — 2,2%. Дальнейшие снижения ожидаются постепенно, но Банк считает текущий уровень подходящим для поддержки роста при инфляции около 2%.​

Прогнозы по ипотечным ставкам на 2025 год

Шесть крупных банков прогнозируют дополнительные снижения на 75 базисных пунктов в 2025 году, по 25 п.п. за раз, в зависимости от геополитики и макроэкономики. Опрос Банка Канады среди экономистов (3-й квартал 2025) указывает, что цикл снижения завершен: ставка останется на 2,25% до конца года и в 2026-м.​

Рынки дают 86% вероятность сохранения ставки 10 декабря 2025 года и 21% на снижение 28 января 2026 года. Рост экономики ожидается на 2,25% в 2025–2026 годах за счет снижения ставок, роста потребления и инвестиций.​

Вероятность повышения ставок в 2025 году

Повышение маловероятно: инфляция стабилизировалась около 2%, политика больше не рестриктивная. Банк фокусируется на росте и контроле инфляции в 1–3%. Экономика замедляется (ПИБ -1,6% во 2-м квартале 2025 года из-за экспорта и инвестиций), безработица — 7,1%, инфляция — 2,4% в сентябре.​

Губернатор Тiff Macklem отметил: текущая ставка оптимальна, если прогнозы октября сбудутся; Банк готов реагировать на изменения. Цикл смягчения, вероятно, завершен.​

Долгосрочный прогноз и рынок жилья

Экономика адаптируется к высоким ставкам 2022 года (эффект до 24 месяцев). Продажи жилья упали в 2024-м, но ожидается rebound в 2025–2026 годах за счет снижения ставок и демографии. Инфляция жилья — ключевой фактор, но роста ставок не предвидится.

