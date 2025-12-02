Molson Canada обвинила бывших менеджеров в хищении миллионов долларов в сложной мошеннической схеме, предположительно включающей фиктивных поставщиков, подставные компании, президента крупной сети пабов и две супружеские пары.

В документах, поданных в среду в Высший суд Онтарио, пивоваренный гигант утверждает, что бывший директор по продажам Molson Canada, Фрэнк Иванкович, курировал «сложную схему по хищению у компании миллионов долларов», которая позже коснулась двух подчиненных.

Иванкович «обманным путем использовал свою власть в компании» для утверждения мошеннических счетов-фактур от пары подставных компаний, которые в свою очередь направляли скрытые платежи себе и своей жене Келли О’Брайен-Иванкович, согласно иску, первым о котором сообщил Globe and Mail.

Счета — некоторые с пометкой «организация мероприятий» — обошлись Molson Canada почти в 9,1 миллиона долларов с 2021 года, говорится в документах суда.

Также утверждается, что две подставные компании — Letz Go и номинальная компания 466 Ontario — контролируются президентом сети пабов Firkin Hospitality Group Ларри Айзексом и его женой Эллен Бачер.

«Действуя через Letz Go и 466 Ontario, Бачер и Айзекс вступили в сговор с Иванковичем и получили долю от похищенных средств,» говорится в иске.

Обвинения еще не доказаны в суде.

Адвокат, представляющий Айзекса и его супругу, заявил, что они отвергают обвинения.

«Позиция моих клиентов такова, что обвинения со стороны Molson Coors необоснованны, и они намерены ответить на них в суде,» написал Николас Холмберг в электронном письме.

Firkin, франшиза пабов с 20 локациями в районе Торонто, не ответила на запросы о комментариях в четверг.

Иванкович, который, согласно судебным документам, ушел из Molson в октябре в ходе внутреннего расследования, и его жена недоступны для комментариев.

Иск утверждает, что Иванкович привлек двух бывших сотрудников. По крайней мере один из них, бывший менеджер по счетам Майкл Конфорти, выписал фиктивные заказы, связанные с двумя компаниями.

Схема предполагала фиксированную долю от каждого платежа.

«Иванкович получил 3 655 779 долларов в 63 платежах от Letz Go, каждая из которых составляла 50% от того, что Letz Go незаконно выставила Molson Canada,» говорится в иске.

Компания утверждает, что жена Иванковича имела право подписи на совместном расчетном счете пары в Миссиссоге, через который они присваивали средства. Хиропрактик без известного опыта работы в консультировании, О’Брайен-Иванкович также зарегистрировала компанию KO Consulting, которая выступала как «посредник для неправильного присвоения средств» Иванковича и нее.

Злоумышленники обменивались сообщениями и встречались лично, обсуждая платежи, при этом они называли жену Айзекса «босс».

Иск также утверждает, что Иванкович и Конфорти намеренно удаляли или блокировали доступ к данным по расследованию.

Подозрения у Molson появились впервые после того, как компания обнаружила письмо от банка Иванковича с запросом разъяснения источников депозитов свыше 276 000 долларов от Letz Go и 466 Ontario на личный счет Иванковича и его жены.

28 декабря Иванкович писал своему бухгалтеру с просьбой подготовить «ключевые тезисы» ответа; бухгалтер сказал Иванковичу «сказать банку пойти к черту».

Молсон также нашла в почте Иванковича таблицу Excel с «мошенническими операциями» с Letz Go и 466 Ontario.

Иванкович и его жена получили более 4,279,000 долларов, неправомерно присвоенных с 2021 года.

Обвинения включают мошенничество, заговор, нарушение фидуциарных обязанностей и неправомерное обогащение.

Molson Canada требует возмещения ущерба на миллионы долларов.

