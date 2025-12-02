PQ требует цифрового суверенитета Квебека после скандала с порталом детских садов

PQ призывает правительство Лего внести законодательство, обеспечивающее цифровой суверенитет провинции, после скандала с новым порталом регистрации в детских садах.

Новый портал, заменяющий Place 0-5, размещён на платформе американской компании Salesforce, в отличие от предыдущего, хостившегося квебекской InMédia. Анонимные источники в министерстве выразили обеспокоенность данными детей и родителей.

Спикер PQ по кибербезопасности Паскаль Паради считает, что правительство «отреклось» от защиты данных, передав их иностранной платформе. Партия предлагает:

Обязательное использование местных компаний для хранения чувствительных данных квебекцев.

Внедрение политики цифрового суверенитета к выборам 2026 года.

Закрепление принципов защиты в Законе о кибербезопасности и цифровых технологиях.

«Мы не можем продолжать по этому пути. Зависимость от иностранных поставщиков недопустима», — заявил Паради.

Ответ правительства

Министр кибербезопасности Жиль Бланже заверил, что данные зашифрованы, хранятся в Канаде, а криптоключи контролирует Квебек. «Мы лидеры в защите данных граждан», — сказал он в Национальной ассамблее. Министр семьи Катери Шампань-Журден добавила, что только два поставщика соответствовали тендеру, и все данные в Канаде.

Скандал усилил дебаты о суверенитете данных в Квебеке на фоне перехода к новому порталу, обещающему большую справедливость в распределении мест.

