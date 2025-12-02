Квебек достиг второго предварительного соглашения с инспекторами дорожного контроля

Правительство Квебека и профсоюз Fraternité des constables du contrôle routier du Québec (представляющий 300 членов) достигли второго предварительного соглашения по обновлению коллективного договора в четверг вечером.

Соглашение поддержано Казначейством и агентством Contrôle routier Québec при Société de l’assurance automobile du Québec. Предыдущая сделка апреля была отвергнута членами с 53% голосов, что привело к новым переговорам.

Фокус на балансе работа-семья, бонусе за удержание кадров (для тех, кто уходит) и вопросах лейтенантов; сохранены повышения зарплат на 17,4% за 5 лет, пенсии, отпуск, страховка и премии за вечер/выходные.

Президент профсоюза Жан-Клод Даньо надеется на ратификацию в ближайшие две недели после презентации директорам в понедельник; это даст «трудовой мир» на 2 года — впервые за 25 лет без постоянных переговоров.

Соглашение отделено от вопроса вооружения: в октябре Квебек одобрил огнестрельное оружие для инспекторов после решения Трибунала по административному труду, ограничивавшего их инспекционными станциями. Обучение завершится к концу зимы, вернув офицеров на дороги и улучшив моральный климат.

Даньо отметил позитивную атмосферу после разрешения вооружения, что способствовало сделке. Коллективный договор истёк в марте 2023 года.

