Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
Новости Квебек достиг второго предварительного соглашения с инспекторами дорожного контроля
Флаг Квебека.

Квебек достиг второго предварительного соглашения с инспекторами дорожного контроля

Виктория Христова Дек 2, 2025 Новости, Новости провинции Квебек Оставить комментарий 26 Просмотров

Правительство Квебека и профсоюз Fraternité des constables du contrôle routier du Québec (представляющий 300 членов) достигли второго предварительного соглашения по обновлению коллективного договора в четверг вечером.

 

Соглашение поддержано Казначейством и агентством Contrôle routier Québec при Société de l’assurance automobile du Québec. Предыдущая сделка апреля была отвергнута членами с 53% голосов, что привело к новым переговорам.

  • Фокус на балансе работа-семья, бонусе за удержание кадров (для тех, кто уходит) и вопросах лейтенантов; сохранены повышения зарплат на 17,4% за 5 лет, пенсии, отпуск, страховка и премии за вечер/выходные.
  • Президент профсоюза Жан-Клод Даньо надеется на ратификацию в ближайшие две недели после презентации директорам в понедельник; это даст «трудовой мир» на 2 года — впервые за 25 лет без постоянных переговоров.

Соглашение отделено от вопроса вооружения: в октябре Квебек одобрил огнестрельное оружие для инспекторов после решения Трибунала по административному труду, ограничивавшего их инспекционными станциями. Обучение завершится к концу зимы, вернув офицеров на дороги и улучшив моральный климат.

Даньо отметил позитивную атмосферу после разрешения вооружения, что способствовало сделке. Коллективный договор истёк в марте 2023 года.

 

Подробнее об этой и других новостях Монреаля можно узнать на нашей Телеграм-странице https://t.me/NewsCMG

 

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале.

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Добавить комментарий

Теги

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2025, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal

Please fill the required fields*