Рост налогового кредита GST/HST в 2026 году: больше поддержки для канадцев

Канадцы с низким и средним доходом получат небольшую, но приятную прибавку к пособиям в 2026 году.

Canada Revenue Agency (CRA) подтвердила индексацию GST/HST credit на 2%, что поможет компенсировать рост цен на продукты, жильё и повседневные расходы. Это квартальное пособие возвращает часть уплаченного налога на товары и услуги, и новые суммы начнут действовать с июля 2026 года на основе деклараций за 2025 год.

Индексация привязана к инфляции по данным Statistics Canada. Для периода 2026–2027 максимальные суммы вырастут:

$356 на одного взрослого (было $349 в 2025-м).

$187 на ребёнка младше 19 лет (было $184).

Дополнительно $187 для одиноких с надбавкой (было $184).

Семья из четырёх человек может получить до $1086 в год — около $271,50 ежеквартально. Одинокий без детей — до $543, если доход в «золотой зоне».

Пороги дохода тоже растут: выплаты начинают снижаться при семейном доходе свыше $46 432 (было ниже). Для семьи из четырёх пособие обнуляется при $68 152. Даже с прибавкой к зарплате на инфляцию вы не потеряете право на помощь.

Пособие автоматическое для тех, кто подал декларацию 2025 года. Учитывается чистый семейный доход, статус (одинокий, пара, дети). Не нужно отдельно подавать — CRA всё посчитает. Если вы иммигрант, пенсионер или с детьми — проверьте в личном кабинете.

Даты выплат в 2026-м:

5 января.

2 апреля.

3 июля.

5 октября.

Если дата приходится на выходной — получаем за день до нее. Рекомендуют прямой перевод на счёт для скорости.

В условиях роста цен на жизнь 2% — не прорыв, но все же помощь. Пособие не облагается налогом и не влияет на другие выплаты. В Квебеке оно идёт отдельно от провинциальных, усиливая поддержку перед праздниками. Главное – вовремя подать декларацию за 2025-й, даже с нулевым доходом.

