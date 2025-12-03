Рост налогового кредита GST/HST в 2026 году: больше поддержки для канадцев

Canada Revenue Agency (CRA) подтвердила индексацию GST/HST credit на 2%, что поможет компенсировать рост цен на продукты, жильё и повседневные расходы. Это квартальное пособие возвращает часть уплаченного налога на товары и услуги, и новые суммы начнут действовать с июля 2026 года на основе деклараций за 2025 год.
Индексация привязана к инфляции по данным Statistics Canada. Для периода 2026–2027 максимальные суммы вырастут:
- $356 на одного взрослого (было $349 в 2025-м).
- $187 на ребёнка младше 19 лет (было $184).
- Дополнительно $187 для одиноких с надбавкой (было $184).
Семья из четырёх человек может получить до $1086 в год — около $271,50 ежеквартально. Одинокий без детей — до $543, если доход в «золотой зоне».
Пороги дохода тоже растут: выплаты начинают снижаться при семейном доходе свыше $46 432 (было ниже). Для семьи из четырёх пособие обнуляется при $68 152. Даже с прибавкой к зарплате на инфляцию вы не потеряете право на помощь.
Пособие автоматическое для тех, кто подал декларацию 2025 года. Учитывается чистый семейный доход, статус (одинокий, пара, дети). Не нужно отдельно подавать — CRA всё посчитает. Если вы иммигрант, пенсионер или с детьми — проверьте в личном кабинете.
Даты выплат в 2026-м:
- 5 января.
- 2 апреля.
- 3 июля.
- 5 октября.
Если дата приходится на выходной — получаем за день до нее. Рекомендуют прямой перевод на счёт для скорости.
В условиях роста цен на жизнь 2% — не прорыв, но все же помощь. Пособие не облагается налогом и не влияет на другие выплаты. В Квебеке оно идёт отдельно от провинциальных, усиливая поддержку перед праздниками. Главное – вовремя подать декларацию за 2025-й, даже с нулевым доходом.
