Старый Квебек, погружающий в рождественскую сказку

Если вы когда-либо мечтали, чтобы декабрь выглядел как в старых рождественских фильмах, то в Квебеке есть место, которое воплощает эту мечту в реальность. Это, как вы догадались, Старый Квебек — город, который снова получил мировое признание, попав в список 28 лучших мест для празднования Рождества по версии Condé Nast Traveler.

Это единственный канадский город в этом списке, наряду с такими популярными локациями, как Нью-Йорк, Париж, Копенгаген и Эдинбург.

Он завораживает не только огнями и снегом, но и атмосферой пушистых улочек, древними каменными зданиями и уникальной архитектурой с французскими элементами. Это как будто европейский рождественский рынок переместился на берега реки Святого Лаврентия. В декабре витрины украшены вечнозелёными гирляндами и мерцающими лампочками, воздух наполняется ароматом жареного ореха, а мощёные улицы покрываются снежным покрывалом — настолько красиво, что кажется нереальным. Неудивительно, что за поворотом можно встретить рождественский хор или проехать на оленях в карете.

Condé Nast Traveler отмечает уникальный шарм города, включающий древние улицы, праздничные украшения и ощущение, что вы попали в живую снежную сказку. Одной из популярных традиций города является toboggan run — катание на деревянных санях на ледяных горках у замка Château Frontenac. Это развлечение существует с XIX века и служит веселой альтернативой горнолыжному спорту.

Для проживания издание рекомендует Auberge Saint-Antoine — историческую гостиницу в центре города с уютным камином, рождественским ужином, показом праздничных фильмов и личным визитом Санта-Клауса в номер.

Праздничный колорит дополняют рождественские ярмарки, например, Marché de Noël allemand de Québec, где с ноября открываются деревянные шале с подарками, украшениями, книгами и горячими напитками, чтобы согреть гостей. Если же хочется ещё большей феерии — недалеко от города в начале января открывается Hôtel de Glace, самый большой ледяной отель Северной Америки, где можно и переночевать, и посетить экскурсии, и насладиться коктейлями в ледяных стаканах.

Если решитесь на поездку, учтите: рождественский Квебек задаст высокую планку всем вашим будущим зимним путешествиям.

