Виртуальные OPUS-карты в метро Монреаля: будущее общественного транспорта уже на подходе

Пассажиры монреальского транспорта готовятся к возможным задержкам из-за забастовки сотрудников STM по обслуживанию, которая затянется до нового года. Но уже в 2026-м их ждёт хорошая новость: виртуальные OPUS cards. Тестирование функции, позволяющей оплачивать проезд смартфоном в автобусе, метро и REM, уже идёт, и CTV News удалось заглянуть за кулисы проекта.

Региональный транспортный орган Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) запустил пилотный проект с ограниченной группой пользователей. Они проверяют цифровую версию пластиковой карты, которой пользуются 20 лет. Это часть инициативы Concerto по модернизации билетной системы. Летом ARTM заключила контракт на $146 млн с британской Masabi, внедрившей виртуальные платежи в 200 городах мира. Монреаль догоняет глобальные тренды.

Сердце системы — приложение Chrono, где можно купить билеты и хранить виртуальную OPUS-карту. Подзарядил счёт — и машешь телефоном у турникета. Sylvain Perras, директор по цифровой трансформации ARTM, объясняет: внедрение постепенное, чтобы интегрировать сети STM, STL, RTL, EXO и города Монреаля. Обновляют 12 000 валидаторов в пяти зонах. «Пользователи ждут этого, мы открыты. Стараемся наверстать».

iPhone пока вне игры — пилот только для Android (1000 человек, скоро 4000). Philippe Jacques из Trajectoire Québec винит недофинансирование: метро Монреаля — второе по старости после Мехико, вагоны меняют после 60 лет, а не 40, как в Торонто. Цифровизация удобна для редких поездок, но нужны частые автобусы и метро. Забастовки показывают: транспорт — основа города, требует приоритета.

С апреля 2024-го 40% билетов покупают через Chrono на iOS/Android. Пассажиры в восторге: «Проще, чем доставать карту из кошелька». Но есть скептики: «Я старомодная, телефон садится». После скандала SAAQclic ($1 млрд перерасхода) ARTM подчёркивает контроль: ежемесячный аудит, независимый ревизор. Бюджет ниже нью-йоркского/австралийского за счёт переговоров (-$95 млн). iPhone подключат в 2026-м.

Полный запуск — в 2026-м, без точной даты. Далее — тесты Visa/Mastercard и дебетовых карт. Perras обещает: «Скоро». Для пассажиров — шаг к удобству.

