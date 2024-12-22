KartinaTV: 2 месяца в подарок и море премьер!

Начните 2025 год вместе с KartinaTV! Мы приготовили для вас особенный подарок.

Новые фильмы и шоу — наша видеотека пополнилась свежими релизами, а в новом году вас ждут громкие премьеры, которые нельзя пропустить.

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Видеотека START – Фильм «Страна чудес»

От «Квартета И» — с теплотой, любовью и новогодним настроением! Это сборник праздничных историй о жителях нашей страны, наполненный яркими персонажами, неожиданными встречами, курьезными ситуациями, приятными знакомствами, забавными совпадениями и, конечно, чудесами. Главное — не упустить момент, когда они происходят!

Видеотека Premier – Фильм «Новогодний ол инклюзив»

Накануне Нового года две совершенно разные семьи решают провести праздник в арендованном загородном доме. Но неожиданно выясняется, что обе семьи забронировали один и тот же коттедж. Старые знакомые, главы семейств, испытывают взаимную неприязнь и начинают выяснять, кто останется. Пока конфликт разгорается, в дом врываются беглые преступники. В сложившейся ситуации случайным соседям приходится объединиться, чтобы дать отпор бандитам и спасти долгожданный праздник.

Видеотека START – Фильм «С Новым!»

Гоша Куценко в яркой комедии о стереотипах и переменах. Герой, популярный актёр, решает начать новую жизнь, отказавшись от алкоголя. Однако на пути к изменениям он сталкивается с вызовом: строгий немецкий режиссёр настаивает на его роли в образе пьющего егеря. Смогут ли убеждения актёра выдержать испытание или искусство возьмёт верх?

Видеотека Premier – Мультсериал «Маша и Медведь: Специальные новогодние выпуски»

Маша и Медведь с радостью готовятся к самому долгожданному празднику года, вспоминая самые теплые и волшебные моменты: первый снег, веселье на катке и украшение праздничной елки. Присоединяйтесь к любимым героям и окунитесь в атмосферу новогоднего чуда!

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Если вы желаете смотреть Kartina Canada на телевизоре, выберите для себя телевизионную приставку. Она очень просто подключается к интернету и Вашему телевизору. Мы поддерживаем как устаревшие, так и новейшие типы телевизоров. Мягкое кресло, горячий чай и пульт дистанционного управления 200 каналами из России и стран СНГ – вот что необходимо для каждого семейного очага.

На официальном сайте www.kartinacanada.com вы можете с лёгкостью оформить трёхдневную подписку абсолютно бесплатно. Для желающих попробовать телеприставку в действии посетите наш Show Room в магазине по адресу: 5136 Bd Décarie, Montréal, QC, H3X2H9 – здесь же можно приобрести и саму приставку.

Напомним читателю, что в свободной продаже имеются телевизионные карточки от Kartina Canada. Они работают по принципу телефонных, то есть вы снимаете защитный слой и открывшийся код даст вам доступ к более чем 200 лучших телеканалов России, Украины и стран СНГ на 30 дней или один год (в зависимости от стоимости карточки). Наша видеотека насчитывает более 30,000 популярных фильмов и сериалов, а также архив всех основных телеканалов. И главное – всё это без рекламы!

Напоминаем также адрес, по которым уже сегодня можно приобрести телевизионные карточки от KartinaCanada.com: 5136 Bd Décarie, Montréal, QC H3X 2H9

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