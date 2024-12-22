Доступные дома: возможно ли жить в окрестностях Монреаля менее чем за 450 000 долларов?

Удаляясь от центра города, покупка дома по-прежнему возможна для домохозяйства со средним доходом.

Есть ли в Квебеке еще доступные места для проживания домохозяйств? По какой цене дома семья из Квебека может позволить себе делать покупки? Газета проанализировала данные из нашего приложения о сделках с недвижимостью, дополненные информацией из последней переписи, чтобы сообщить хорошие новости: в Квебеке по-прежнему доступно множество объектов недвижимости для подавляющего большинства домохозяйств. Ознакомьтесь со статьями в нашем каталоге доступных домов в Квебеке, чтобы узнать, в каком городе может быть ваша следующая недвижимость.

Это не выиграно заранее. Но дом на одну семью стоимостью менее 450 000 долларов все еще возможен в очень большом районе Монреаля. При условии, конечно, принятия определенных компромиссов, начиная с траура по бурной жизни в центре мегаполиса.

Салаберри-де-Валлейфилд (77 км)

Недалеко от границы с Онтарио муниципалитет Салаберри-де-Вэллифилд в Западном регионе Монтре по-прежнему предлагает множество вариантов для тех, кто ищет дом стоимостью менее 450 000 долларов. И это несмотря на резкий рост средней цены (97%), зарегистрированной в этом городе за последние пять лет, согласно данным профессиональной ассоциации брокеров по недвижимости Квебека (APCIQ).

За первые 10 месяцев 2024 года было продано 390 домов в этом городе с населением 44 500 человек по средней цене 390 000 долларов. Из них 68 или 69% совершили сделки по цене менее 450 000 долларов.

За эту цену покупатели приобрели дом, средний год постройки которого-1972. По данным последней переписи населения, в этом городе уровень безработицы составляет 6,2%, а 27% домохозяйств живут с детьми.

Грэнби (80 км)

Расположенный между Монтережем и Л’Эстри, Грэнби по-прежнему представляет хорошие возможности для тех, кто хочет быть ближе к восточным кантонам, не имея возможности позволить себе купить дом в Бромоне, его богатом соседе.

В этом городе с населением 70 300 человек, наиболее известном своим зоопарком, в период с января по октябрь прошлого года сменилось 380 объектов недвижимости. Согласно нашей подборке, средняя цена этих транзакций составила 415 500 долларов.

Из этого числа 232 или 61% объектов недвижимости были проданы ниже пороговой суммы в 450 000 долларов. Средний возраст этих домов составлял 45 лет. Около четверти (24%) населения говорят, что уходят из дома на работу до 7 утра.

По данным APCIQ, средняя цена домов на одну семью в Грэнби выросла на 8% по сравнению с прошлым годом. Однако за последние пять лет средняя цена выросла почти вдвое (на 100%).

Сопротивление (60 км)

Между Вершером и Сорелем, на берегу реки Святого Лаврентия, небольшой муниципалитет Рессюр предлагает хорошие возможности стать домовладельцем для пары с доходом в среднем по провинции (108 000 долларов на семью до вычета налогов).

За первые 10 месяцев 2024 года там было продано в общей сложности 143 жилых дома. Из этого числа почти половина (46%) нашли покупателя по цене ниже пороговой суммы в 450 000 долларов, рекомендованной нашим экспертом (см. другой текст). У этих особняков был относительно недавний средний год постройки-2003.

Сен-Жером (54 км)

Сен-Жером, расположенный прямо у подножия Лаврентийских гор, по-прежнему предлагает варианты покупки дома на одну семью стоимостью менее 450 000 долларов.

Расположенный примерно в пятидесяти километрах к северу от Монреаля, этот центр города с населением около 83 950 человек имеет уровень безработицы 6,7% и долю домохозяйств с детьми 30%, согласно данным последней переписи.

Из 562 домов, которые перешли из рук в руки за первые 10 месяцев года, 47% или 266 из них были проданы менее чем за 450 000 долларов. Средний возраст этих домов составлял около 48 лет. По данным APCIQ, средняя цена на жилье на одну семью в этом регионе выросла на 4% с прошлого года и на 95% за последние пять лет.

Монреаль (в 25 км)

В Монреале, за исключением исключений, только крайняя восточная часть острова, в районе Ривьер-де-Прери–Пуэнт-о-Трембль, позволяет домохозяйству без особых проблем получить жилье стоимостью менее 450 000 долларов. Так обстоит дело, в частности, в районе Пуэнт-о-Трембль (PAT), где с января по октябрь 2024 года было зарегистрировано 118 сделок со средней ценой в 461 250 долларов. Из этого лота, по нашей информации, 53 дома, или 45% из них, были проданы менее чем за 450 000 долларов.

Соседний район Пуэнт-о-Прери также кажется богатым на возможности. Треть (31,6%) из 136 проданных домов была продана по этой цене. По сравнению с Пэтом, в этом районе есть более новые дома, возраст которых составляет около 30 лет, а не около пятидесяти, как в остальной части района.

По данным APCIQ, в этом секторе острова количество транзакций увеличилось на 6% по сравнению с прошлым годом. За тот же период средняя цена выросла на 7%, а за последние пять лет-на 60%.

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