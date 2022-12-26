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Общество История Зачем китайцы дарят мандарины на Новый год

Зачем китайцы дарят мандарины на Новый год

Виктория Христова Дек 26, 2022 История, Новости, Новости Канады Комментарии к записи Зачем китайцы дарят мандарины на Новый год отключены 80 Просмотров

Мандариновый сок растекается на языке чистой радостью, которая у большинства русских людей стойко ассоциируется с Новым годом. Но почему именно мандарин стал неотъемлемым символом праздника и чем он так хорош?

Мандариновый сок растекается на языке чистой радостью, которая у большинства русских людей стойко ассоциируется с Новым годом. Но почему именно мандарин стал неотъемлемым символом праздника и чем он так хорош?

Каждые 100 грамм очищенных мандаринов — это в среднем от 45 до 55 калорий. Чем фрукты слаще, тем они питательнее. Количество углеводов в них может доходить до 11 г. Что касается полезных веществ, то в первую очередь мандарины богаты витамином С — от 22 до 34 мг. При суточной потребности человека в 50 мг это означает, что вы можете съесть 3–4 мандарина в день, чтобы выполнить витаминную норму (кстати, больше есть и не стоит). Кроме того, в мандаринах содержатся витамины группы В, витамин А, кальций, медь и калий. Не забывайте и о пищевых волокнах: они тоже очень полезны.

А еще эти яркие плоды — щедрый источник антиоксидантов, в числе которых, помимо витамина С, есть бета-криптоксантин, гесперидин, нарингин, нобилетин и др. Все они помогают сохранять молодость и здоровье, поддерживая в хорошем состоянии кожу, волосы, сердце, мозг и организм в целом. Диетологи полагают, что, если вы регулярно едите мандарины, это отличный подарок иммунной и пищеварительной системам.

В отличие от других цитрусовых, мандарины не хранятся долго. Чем они свежее, тем лучше и полезнее, поэтому при покупке важно убедиться, что перед вами качественный товар. Самое надежное — потрогать мандарины руками. Хорошие плоды (спелые, но не перележавшие) должны быть достаточно мягкими и податливыми, кожура от долек отходит легко, не пачкая руки соком мякоти. При этом внешне идеальные мандарины выглядят крепкими и упругими, у них нет вялых боков и тонких участков, которые легко продавливаются пальцем. Цвет должен быть равномерным — это говорит о полном созревании фрукта.

Официальное ботаническое название этих фруктов — Citrus reticulata, но во всем мире они известны как мандарины (mandarin). Наиболее правдоподобная версия происхождения такого наименования уходит корнями в Древний Китай. Если верить легенде, советники (mantrin) при китайских императорах носили ярко-оранжевые одежды, напоминающие об упомянутом фрукте, который, что тоже немаловажно, в ту пору был угощением исключительно для вельмож.

К XXI веку мандарины в Китае давно перестали быть элитным лакомством, но при этом сохранили ореол причастности к богатству и благополучию. Жители Поднебесной по сей день верят, что два красиво обернутых мандарина — идеальный подарок на азиатский Новый год. Во многом причина так считать кроется еще и в игре слов: на китайском фраза «пара мандаринов» звучит довольно похоже на слово «золото».

В нашей стране мандарины тоже стали символом если не богатства, то однозначно радости и праздника. Однако произошло это не одномоментно, а сама идея просочилась к нам не с Востока, а с Запада, поэтому культурный бэкграунд оказался совершенно иным.

В конце XIX века маленькие оранжевые фрукты родом из Азии начали появляться в разных странах Европы. Поскольку созревают цитрусовые обычно к зиме, то и на стол эти заморские плоды попадали чаще всего к Рождеству и Новому году. Благодаря яркому окрасу, мандарины, наряду со стеклянными шарами, стали украшением для праздничных елок. И, конечно, модный тренд позапрошлого века не обошел стороной русское дворянство.

Постепенно цитрусовые «шарики» превратились в неизменную традицию, равно любимую и европейцами, и русскими. Но потом в России случилась революция, страна оказалась отрезана от внешнего мира, и всем стало не до мандаринов. Красивые, вкусные и полезные фрукты были забыты на пятьдесят лет.

Триумфальное возвращение цитрусов на русский стол случилось в 60-е годы XX века — в эпоху появления «Голубого огонька», фильмов Гайдая и той самой культовой советской атмосферы Нового года, которую и по сей день с ностальгией вспоминают рожденные в СССР.

Мандарины начали активно выращивать в Грузии и Абхазии, а также завозить из Марокко. Иногда достойную замену им составляли израильские апельсины. И ни один сладкий детский подарок не обходился без ароматного оранжевого «мячика», который придавал всему кульку особый, неповторимый запах — тот самый шоколадно-цитрусовый аромат «настоящего Нового Года».

Четыре интересных факта о мандаринах

  • В зависимости от сорта, цвет спелых мандаринов может сильно разниться — от красно-оранжевого до зеленого. Различаются они и по размеру: самые маленькие вырастают всего до 2,5–3 см в диаметре, а самые большие могут достичь и 8 см.
  • Всего в мире существует около двух сотен разных сортов мандаринов.
  • Кожура мандарина содержит очень ароматное эфирное масло, которое часто используется в качестве натурального ароматизатора в напитках, кондитерских изделиях, мороженом и выпечке.
  • Крупнейшие мировые экспортеры мандаринов на сегодняшний день — это Китай, Испания, Бразилия, Япония, Марокко, Южная Корея, Египет, Турция, Иран, Таиланд и Пакистан. Для России постоянным поставщиком также является Абхазия.

Хоть мы и не китайцы, дарить мандарины на Новый год — это прекрасный способ пожелать близким счастья и процветания!

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