Профессору из Квебека предъявлено обвинение в краже стипендий иностранных студентов

Антикоррупционная полиция Квебека арестовала бывшего университетского профессора по подозрению в мошенничестве и вымогательстве у иностранных студентов.

Полиция утверждает, что Рене Вамке использовал схемы хищения стипендий, которые предназначались для иностранных магистрантов и докторантов, обучавшихся под его руководством.

В пресс-релизе подразделения по борьбе с коррупцией, известного как UPAC, говорится, что Вамку предъявлены обвинения в мошенничестве, вымогательстве и тайных комиссионных.

Полиция сообщает, что Вамке с 2010 по 2017 год работал профессором инженерного дела в Университете Квебека в Абитиби-Темискаминге, расположенном примерно в 500 километрах к северо-западу от Монреаля.

Вамке был освобожден под обещание явиться в здание суда в Руин-Норанде, в феврале.

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