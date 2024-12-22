Эти бары и рестораны в Виллидж будут открыты до 6 утра, чтобы отпраздновать Новый год

Коммерческое общество развития (SDC) Village сообщает, что около 20 баров и ресторанов будут праздновать Новый год, оставаясь открытыми до 6 часов утра 1 января, чтобы помочь завсегдатаям вечеринок попрощаться с 2024 годом и встретить 2025-й.
“Этот проект является частью нашей постоянной приверженности жизнеспособности и инклюзивности ночной жизни Village .
Инициатива 12 октября продемонстрировала, с каким энтузиазмом сообщество и посетители реагируют на эти праздничные мероприятия”, – заявила Габриэль Ронди, генеральный менеджер The Village SDC, в пресс–релизе, опубликованном в четверг.
“Празднуя Новый год, мы укрепляем эту многообещающую традицию и подтверждаем центральную роль The Village в экономике и культуре ночной жизни Монреаля“.
Вот список заведений, которые будут открыты 31 декабря поздно вечером:
Bar Le Campus
Stock Bar
Bar l’Aigle Noir
Bar Le Stud
Bar Rocky
Renard
Motel Motel
District Video Lounge
Le Date Piano Bar
Le Normandie
Bar Le Cocktail
Stereo
Club Unity
Complexe Sky
Notre-Boeuf-de-Grâce
Saloon Bistro Bar
Rebel Brasserie Urbaine
Chilanga Taqueria
Чтобы обеспечить всеобщую безопасность во время мероприятия, SDC сообщил, что Группа исследований и психосоциального вмешательства (GRIP) будет находиться под рукой со своим мобильным подразделением и службой анализа психоактивных веществ.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.