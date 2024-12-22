Эти бары и рестораны в Виллидж будут открыты до 6 утра, чтобы отпраздновать Новый год

Монреальский район Village будет работать всю ночь , встретить Н овый год смогут там все желающие .

Коммерческое общество развития (SDC) Village сообщает, что около 20 баров и ресторанов будут праздновать Новый год, оставаясь открытыми до 6 часов утра 1 января, чтобы помочь завсегдатаям вечеринок попрощаться с 2024 годом и встретить 2025-й.

“Этот проект является частью нашей постоянной приверженности жизнеспособности и инклюзивности ночной жизни Village .

Инициатива 12 октября продемонстрировала, с каким энтузиазмом сообщество и посетители реагируют на эти праздничные мероприятия”, – заявила Габриэль Ронди, генеральный менеджер The Village SDC, в пресс–релизе, опубликованном в четверг.

“Празднуя Новый год, мы укрепляем эту многообещающую традицию и подтверждаем центральную роль The Village в экономике и культуре ночной жизни Монреаля“.

Вот список заведений, которые будут открыты 31 декабря поздно вечером:

Bar Le Campus

Stock Bar

Bar l’Aigle Noir

Bar Le Stud

Bar Rocky

Renard

Motel Motel

District Video Lounge

Le Date Piano Bar

Le Normandie

Bar Le Cocktail

Stereo

Club Unity

Complexe Sky

Notre-Boeuf-de-Grâce

Saloon Bistro Bar

Rebel Brasserie Urbaine

Chilanga Taqueria

Чтобы обеспечить всеобщую безопасность во время мероприятия, SDC сообщил, что Группа исследований и психосоциального вмешательства (GRIP) будет находиться под рукой со своим мобильным подразделением и службой анализа психоактивных веществ.

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