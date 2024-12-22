Возможное закрытие клиники на Западном острове угрожает доступу к медобслуживанию тысяч людей

Клинике неотложной помощи Statcare в Пуэнт-Клэр грозит закрытие, из-за чего тысячи пациентов рискуют потерять доступ к медицинской помощи.

На прошлой неделе владельцу клиники, компании ELNA Medical, был предъявлен иск от кредиторов.

Кэтрин Брэди, чья семья консультируется в клинике уже более десяти лет, обеспокоена возможным закрытием.

“Это окажет огромное влияние на Западный остров”, – сказала она, добавив, что ее врач тоже обеспокоен.

“Очевидно, что он тоже разочарован. Они постараются сделать все, что в их силах. Для нас неприемлемо, что у нас не будет этой клиники, она должна оставаться открытой”.

Источник сообщил, что Statcare уволит четырех сотрудников из-за растущих опасений по поводу возможного закрытия.

Мэр Пуэнт-Клэр Тим Томас заявил, что если клиника действительно закроется, это окажет дополнительное давление на больницу общего профиля Лейкшор.

“И без того перегруженное отделение неотложной помощи будет трещать по швам”, – сказал Томас.

“Это не значит, что у нас нет клиентов. Спрос огромен. Как же она может не работать?”

Управляющий делами о неплатежеспособности компании Бенуа Фонтейн ранее заявил, что в случае закрытия клиники персонал и пациенты будут переведены в другие медицинские учреждения.

В управлении здравоохранения, отвечающем за клинику, сообщили, что они не получали официального уведомления от ELNA Medical о закрытии клиники, но изучают, как это повлияет на регион, если она закроется.

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