Гуляем по Монреалю: Собор Нотр-Дам

Базилика Нотр Дам расположена в историческом квартале Монреаля и является одной из самых красивых церквей во всей Канаде.

Ее неоготический стиль, величественные 70-метровые колокольни, – все это создает какое-то ощущение прошлого, перекочевавшего в сумасшедшие сегодняшние дни. В прошлом эти колокольни служили ориентиром города, а сегодня являются одной из самых впечатляющих архитектурных достопримечательностей не только исторического центра, но и Монреаля в целом.



В 1672 году на месте современной базилики была построена небольшая церковь. Она стала центром жизни города и служила ориентиром для его жителей. Однако с течением времени город разрастался, и старая церковь перестала вмещать всех прихожан. Вопрос о строительстве нового собора возникал многократно, но лишь в 1824 году было принято решение обратиться к архитектору Джеймсу О’Доннеллу с просьбой спроектировать и возведение большой храм для монреальцев.



Строительство собора началось в 1829 году, но протекало довольно долго:

– В 1830 году были возвышены нефы.

– В 1842 году была построена первая башня.

– В 1872 году было завершено основное строительство.

– В 1879 году были закончены отделочные работы.

– В 1888 году была построена капелла.



Первая месса в новом соборе состоялась в 1888 году. Однако спустя 90 лет в городе произошел сильный пожар, повреждивший храм. Во время восстановления здания были внесены изменения в интерьер капеллы.



До наших дней собор сохранил свою первоначальную архитектуру. Его фасад по-прежнему украшают позолоченные скульптуры, а алтарь – резные фигуры из редких пород дерева. Внутренние своды окрашены в насыщенный синий цвет, на котором сверкают золотые звезды. Истинные ценители музыки отмечают наличие в соборе одного из самых крупных трубных органов в мире.



Собор славен своими башнями-близнецами, которые являются узнаваемым символом старого Монреаля. Они носят названия “Сдержанность” и “Настойчивость”. В западной башне находится один из самых больших колоколов Центральной Америки, весом в 12 тонн.



Интересная особенность архитектора-протестанта Джеймса О’Доннелла заключается в том, что незадолго до своей смерти он принял католическую веру.

Существует несколько мнений на этот счет: одни утверждают, что он стал католиком после того, как осознал величественность своего произведения -базилики Нотр-Дам де Монреаль, другие считают, что он принял эту веру с желанием быть похороненным в склепе базилики…