Жители Лонгея спешат пополнить полки после массовой кражи мяса из продовольственного банка

В середине ноября из продовольственного банка Лонгея украли замороженное мясо на сумму 10 000 долларов.

Action Nouvelle Vie не думал, что сможет пополнить свои запасы вовремя, чтобы раздать праздничные корзины, но у них это получилось.

В среду сообщество устроило зимнюю сказку щедрости.

“Мы делаем пожертвования нуждающимся людям, но мы хотим, чтобы это стало для них большим событием. Знаете, им не нужно ничего стыдиться. Ожидается прибытие пятисот волонтеров, пожертвования на сумму 1 миллион долларов за один день, 2200 продуктовых корзин, а также 3000 подарков для детей”, – сказал Джереми Оливье, представитель продовольственного банка.

Это огромный подвиг для любой благотворительной организации, особенно для той, которая подверглась ограблению. Месяц назад воры унесли тысячи килограммов замороженного мяса, которое было заперто в грузовике-рефрижераторе.

Оливье говорит, что сообщество пришло им на помощь.

“Ответом была огромная щедрость. У нас были пожертвования наличными, а также продукты питания. Благодаря такой щедрости мы смогли раздать наши продуктовые корзины”, – сказал он.

Оливье говорит, что его команда не оглядывается на преступление, а с нетерпением ждет нового года и удовлетворения новых потребностей общества.

“Мы охраняем наше здание, чтобы такое больше не повторилось. Январь – тяжелый месяц для продовольственных банков. И обычно это связано с тем, что вся рождественская шумиха спадает, но у семей все еще есть потребности”, – сказал Оливье.

Полиция Лонгея заявляет, что они все еще расследуют кражу мяса, и, несмотря на наличие видеозаписей, на сегодняшний день арестов не было.

Теперь Action Nouvelle Vie с нетерпением ждет нескольких выходных, прежде чем вернуться к работе в новом году.

“Мы смогли выполнить наше обещание”, – сказал Оливье. “Но опять же, за последние год или два количество просьб о помощи удвоилось. Так что, к сожалению, мы не ожидаем, что в 2025 году этот показатель снизится”.

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