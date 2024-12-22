Мужчина арестован полицией за попытку на убийство в результате бытового инцидента

В четверг вечером полиция Квебека (SPVQ) арестовала мужчину за покушение на убийство женщины.

Полиция сообщает, что инцидент произошел около 2:10 ночи на улице Катр-Буржуа в районе Сент-Фуа-Силлери-Кап-Руж.

26-летний мужчина, о котором идет речь, был задержан полицией, в то время как пострадавшая, 30-летняя женщина, была доставлена в больницу. Ее травмы не представляют угрозы для жизни.

В SPVQ сообщают, что еще одна женщина была ранена, когда пыталась помочь пострадавшей, но она не имеет отношения к инциденту. Власти также не опасаются за ее жизнь.

Следователи из отдела по борьбе с домашним насилием и отдела по борьбе с особо опасными преступлениями, а также техники из отдела судебно-медицинской экспертизы прибыли на место происшествия, чтобы восстановить события и собрать информацию.

В настоящее время мужчина находится под стражей и должен был предстать перед судом в пятницу по обвинению в покушении на убийство.

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